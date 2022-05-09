FILM.UA Group презентовал пилотную серию документального сериала об украинской лайке

FILM.UA Group презентовал пилотную серию будущего цикла "ЧИЙ Х*Й?" об истории возникновения украинской ненормативной лексики. С сегодняшнего дня, 9 мая, первый эпизод проекта можно посмотреть в онлайн кинотеатре SWEET.TV.

Впервые в истории украинских платформ видео появилось без цензуры. Известно, что съемки сериала начались еще до войны. "ЧИЙ Х*Й?" планировался как образовательный проект, исследующий табуированную сторону культурного наследия украинцев и опровергающий заблуждение, будто у матерей нет украинских корней. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба сериала.

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Как отметила пресс-служба, сейчас этот проект как никогда актуален. "В начале полномасштабного российского вторжения фраза о "русском военном корабле" стала лозунгом борьбы за свободу. Матери получили новые функции: теперь это не только табуированное средство для выражения эмоций, но еще и форма протеста, мощное оружие в информационной войне против оккупантов", – дополнили они.

FILM.UA Group презентовал пилотную серию документального сериала об украинской лайки

По словам автора идеи, Дмитрия Куевды, "тема украинских матов в нашей культуре была всегда актуальна, однако мало кто за пределами институтов исследовал и рассказывал о ней".

Сейчас, с началом войны, когда российский военный корабль вся страна посылает просто нах*й, проект "ЧЕЙ Х*Й?" приобрел новые смыслы. Ибо мы должны не только правильно указывать направление, но и доказывать, что каждое слово в нашем языке на самом деле наше, а не наследие от "старшего брата",

– отметил режиссер.

Документальный сериал "ЧИЙ Х*Й?": смотрите тизер проекта

О чем рассказывает цикл сюжетов

Цикл рассказывает о происхождении и эволюции ненормативной лексики со времен Киевской Руси до наших дней. В частности, в каждом эпизоде спикеры рассматривают одно из пяти самых популярных обсценных слов и сферы их использования.



Ярослав Мудрый / Фото пресс-службы