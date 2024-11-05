Творці фільму "БожеВільні" виправдалися через зрадника Якимчука у стрічці: що сказали у Film Ua

31 жовтня в Україні відбулася прем'єра історичної драми "БожеВільні", режисером якої є Денис Тарасов. Фільм викликав широкий резонанс, адже в ньому помітили сцени з актором Романом Якимчуком, який кілька років тому виїхав до Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Культура. Це стало темою обговорень серед глядачів та у медіа, оскільки Якимчук не повернувся в Україну після початку повномасштабного вторгнення, і врешті-решт зрадив свою батьківщину.

Радимо Розгорівся скандал: в українському фільмі "БожеВільні" помітили актора, який підтримує війну

Представники Film.ua пояснили, чому сцени зі зрадником неможливо було прибрати

Представники організації, що стоїть за створенням фільму "БожеВільні", зазначили, що на цей момент ні хтось із творців проєкту не підтримує зв'язок з Романом Якимчуком. Вони підкреслили, що співпраця з актором була завершена до початку повномасштабної війни, і з того часу ні Якимчук, ані інші учасники колективу не перебували в контакті.

Також представники кінокомпанії додали, що через вчинок однієї людини не має знецінюватися робота всього творчого колективу. Вони звернули увагу на те, що фільм створювався завдяки зусиллям багатьох людей – сценаристів, режисерів, акторів, операторів та інших професіоналів, які доклали чимало праці та таланту, щоб втілити цей проєкт у життя.

На наш погляд, тут важливішим є питання, про що фільм "БожеВільні" і які меседжі він несе. Наш фільм пропагандує свободу і надихає чинити опір ворогу попри труднощі, що є доволі цінним в наш час ресурсом,

– зазначили в організації.

Представники кінокомпанії Film.ua також звернули увагу на те, що деякі зірки стрічки, зокрема Костянтин Темляк, на сьогодні активно захищають Україну в лавах Збройних Сил України. Вони підкреслили, що інші артисти з проєкту продовжують активно допомагати захисникам, волонтерити та брати участь у підтримці наших воїнів.

Враховуючи це, вони вважають, що вчинок Романа Якимчука не має впливати на їхню працю. Творці фільму наголосили, що важливо віддавати належне зусиллям і внеску усіх людей, які брали участь у проєкті, і не дозволяти поведінці одного актора знецінити роботу всього колективу.

"Ми вирішили, що було б неправильно і несправедливо перекреслювати вклад та роботу наших колег через вчинок одного персонажа. Тому фільм вийшов у прокат саме в такій версії й монтажі", – зазначили в компанії.

Вони також додали, що попри складнощі, пов'язані з участю Якимчука в проєкті, фільм продовжує збирати повні зали та отримувати схвальні відгуки від глядачів.

Скандал навколо фільму "БожеВільні": що сталося

31 жовтня на великі екрани вийшов український фільм "БожеВільні", який порушує важливу та болючу тему каральної психіатрії – жахливого інструменту, винайденого радянською владою для придушення інакомислення та маніпуляцій з людьми, які мали інші погляди чи були політичними опонентами.

Стрічка розповідає про реалії, з якими стикалися десятки тисяч людей в радянські часи, коли психіатрія використовувалася як метод боротьби з незгідними. Цей фільм має на меті не лише показати жахи минулого, але й звернути увагу на актуальність цієї теми для сучасної України, де боротьба за свободу думки й права людини залишається невіддільною частиною суспільної боротьби.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак під час прем'єри фільму у глядачів виникло обурення з приводу участі в картині українського актора Романа Якимчука, який виїхав до Росії ще до початку повномасштабної війни. Він став одним із тих артистів, хто продовжив свою кар'єру в країні-агресорці, беручи участь у проєктах разом з російськими акторами, які активно підтримують кремлівський режим. Зокрема, Якимчук публічно висловлював свою підтримку війні в Україні, що, без сумніву, викликало гнів серед багатьох українців.

Журналістка Аліна Доротюк зазначила, що Якимчук залишив Україну ще до початку війни, але після того продовжив працювати в Росії, де спільно з іншими російськими артистами, які підтримують політику Кремля, знімався в фільмах та інших проєктах. Її коментар щодо участі Якимчука в фільмі "БожеВільні" став об'єктом широких обговорень, адже багато хто вважає, що його присутність у фільмі, який висвітлює жорстоке переслідування інакомислення в СРСР, суперечить принципам, які мав би пропагувати сам проєкт.

У соцмережах і серед кінокритиків розгорілася справжня дискусія про те, чи можна заради мистецтва залишати без уваги політичні переконання акторів і творців, і чи не повинна така участь в проєкті ставити під сумнів саму мету та повідомлення фільму.

Залишається відкритим питання, чи буде ця ситуація мати довгострокові наслідки для репутації фільму та його творців, адже моральні та етичні стандарти в умовах війни набувають особливої ваги для українських глядачів.