Загалом критики тепло "зустріли" фільм, але й негативних коментарів достатньо. У фільмі представлені Езра Міллер як дві версії Флеша, Майкл Кітон та Бен Аффлек як варіанти Бетмена, а Саша Калле дебютує у ролі Супердівчини.

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"Флеш" вийшов у кіно

Перед прем'єрою фільму, глядачі критикували команду за рішення долучити до акторського складу Езра Міллера, який з початку 2020 року неодноразово потрапляв у скандали, пов'язаних із хуліганством, нападами та крадіжками зі зломом, а потім численних арештів та звинувачень. Втім, DC підтримав Міллера, коли він публічно перепросив та заявив, що зобов'язався "виконати необхідну роботу, щоб повернутися до здорового, безпечного та продуктивного етапу" у своєму житті.

Станом на зараз, 16 червня, рейтинг фільму "Флеш" на Rotten Tomatoes складає 67 % із 237 відгуків від кінокритиків, а також 88 % від глядачів.

Сюжет. "Флеш" розповідає історію виникнення супергероя Флеша, який відправився в минуле, щоб врятувати свою матір. Однак, коли він повернувся, побачив, як сильно змінився світ, а мати виявилася живою.

Окрім Езри Міллера, який виконав роль Баррі, у фільмі зіграли:

Езра Міллер – Баррі Аллен / Флеш

– Баррі Аллен / Флеш Рон Лівінгстон – Генрі Аллен

Кірсі Клемонс – Айріс Вест Аллен

Майкл Шеннон – генерал Зод

Ант'є Трауе – Фаора

Саша Кейл – Супергерл

Бен Аффлек – Брюс Вейн / Бетмен

Майкл Кітон – Брюс Вейн / Бетмен

Марібель Верду – Нора Аллен

Темуера Моррісон – Томас Каррі

Перші відгуки глядачів на фільм

"Флеш" – не найкращий фільм про супергероїв, який коли-небудь створювали, але він дуже хороший, сповнений гумору, приголомшливих ефектів і зворушливої ​​історії з невеликим латинським присмаком!";

Езра Міллер фантастичний, але Кітон і Саша Калле вкрали моє серце у цьому фільмі";

"Флеш" хороший, але йому не вистачає сильнішого лиходія, щоб протистояти Баррі Аллену";

"Фільм, у якому неймовірно показаний неймовірний бойовий ефект з емоційною силою";

"Нічого страшного, якщо він триває 2 години 25 хвилин. У ньому надзвичайно багато гумору";

"Очікування було того варте, це неймовірно! Епічний. Справжній вибух почуттів".

"Флеш": дивіться трейлер

Важливо про виробництво фільму

У липні 2013 року оголосили, що Грег Берланті, один з творців серіалу "Флеш" для каналу The CW, працює над створенням кіноадаптації "Флеша" для Warner Bros.

У жовтні 2014 року компанія Warner Bros. офіційно оголосила, що сольний фільм про Флеша вийде 16 березня 2018 року, а головну роль Баррі Аллена виконає актор Езра Міллер, який вперше з'явився як цей персонаж у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

У квітні 2015 року Філ Лорд і Крістофер Міллер приєдналися до проєкту як сценаристи. Однак, в жовтні 2015 року вони відмовилися від режисерської посади й обрали інший проєкт. Тоді ж Сет Грем-Сміт був призначений сценаристом і режисером фільму. Він надіявся, що це стане його дебютом у галузі кіно. Проте, в кінці квітня 2016 року Сета Грема-Сміта відсторонили від проєкту через творчі розбіжності, але його сценарій залишився.

Пізніше, продюсер Чарльз Ровен повідомив, що події фільмів про Флеша й Аквамена відбуватимуться після подій "Ліги справедливості" і не будуть включати історію походження цих персонажів. У червні 2016 року стало відомо, що новим режисером фільму став Рік Фамуїва.

У липні на виставці SDCC було оголошено, що назва фільму змінили на "Флеш", а сюжет фільму буде базуватися на однойменній сюжетній арці коміксів. У вересні 2017 року повідомили, що Галь Гадот знову виконає роль Діани Прінс / Чудо-Жінки в цьому фільмі. Також було оголошено, що сценарій фільму вже закінчений.

Під час інтерв'ю з порталом Toronto Sun на початку червня 2016 року Езра Міллер заявив, що вони довго чекали на можливість зняти цей фільм, і хоча він не міг розкрити багато деталей, він був радий, що це нарешті сталося. Згодом режисером стрічки обрали Андреса Мускетті, а сценарій писала Крістіна Ходсон.

Зйомки фільму розпочалися влітку 2020 року. Прем'єра "Флеша" відбулася 15 червня 2023 року.

Езра Міллер у фільмі "Флеш" / Warner Bros.