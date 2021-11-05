"Французький вісник" та "Доктор Стрендж": найкращі фільми з Тільдою Свінтон

Британській акторці Тільді Свінтон сьогодні виповнюється 61 рік. До Дня народження акторки Кіно 24 підготували добірку найкращих фільмів, в яких знімалася зірка.

Сьогодні продовжується показ "Французького вісника" у кінотеатрах, а 11 листопада вийде ще один фільм "Пам’ять" з участю Тільди Свінтон. За даними IMDb, у творчому доробку актриси – 98 робіт. Тільда Свінтон є володаркою Оскара (у категорії "Найкраща актриса другого плану" за фільм "Майкл Клейтон", 2007 рік) та триразовою номінанткою на Золотий глобус.

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5 фільмів з Тільдою Свінтон, які ми пропонуємо подивитися кожному

"Французький вісник", 2021 рік

Дж. К. Л. Беренсен

Сюжет розгортається в XX столітті у вигаданому французькому містечку і зосереджує увагу глядачі на історію, що пов'язана із локальним відділенням американської газети. На нас чекають три ключових сюжетних лінії – подані у форматі дивакуватих заміток зі сторінок преси.

"Французький вісник", 2021: дивіться трейлер

"Доктор Стрендж", 2016 рік

Роль: Старійшина

Згідно з сюжетом стрічки, успішний нейрохірург Стівен Стрендж потрапляє в автокатастрофу, де сильно травмує руки і не може більше оперувати. Доктор має фотографічну пам’ять та настільки любить свою роботу, що через неї і потрапляє в ДТП. Жоден лікар у світі не береться вернути Стренджу дієздатність рук, тож чоловік вирушає на пошуки альтернативного зцілення.

"Доктор Стрендж", 2016: дивіться трейлер

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона", 2008 рік

Роль: Елізабет Ебботт

За сюжетом, в останній день війни на світ з'являється немовля, яке не схоже на інших. Малюк виглядає як старець і з кожним роком не старіє, а навпаки – молодіє.

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона", 2008: дивіться трейлер

"Історія Девіда Копперфілда", 2019 рік

Роль: Бетсі Тротвуд

Девід Копперфілд – добрий серцем чоловік, поряд з яким завжди крокують доброта і злість, бідність і багатство, шахраї та підприємці. Його історія розпочалася у бурхливому Лондоні, де змішалися кардинально різні історії. Девід Копперфілд пройшов шлях від нікому не потрібного сироти до відомого письменника, який зумів усього досягти самотужки. А заради кохання був готовий на скажені безумства.

"Історія Девіда Копперфілда", 2019: дивіться трейлер

"Пам’ять", 2021 рік

Роль: Джессіка Голланд

Картина розповідає про жінку з Шотландії, Джессіку Голланд, яка навідує свою хвору сестру в Боготі. Знаходячись там, вона знайомиться з археологом і молодим музикантом. Ночами жінка починає чути дивні звуки й намагається з’ясувати їхнє походження.

"Пам’ять", 2021: дивіться трейлер