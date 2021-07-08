"Монархія завжди виживає": мережу вразив тизер "Гаррі та Меган: Втеча з палацу"

Британський канал Lifetime опублікував новий інтригуючий тизер з майбутньої драми Harry& Meghan:EscapingthePalace про герцогів Сассекських. Чим шокує екранізація скандальної історії – детальніше на Кіно 24.

"Гаррі та Меган: Втеча з палацу" – це вже третій фільм каналу Lifetime, який висвітлює життя герцога та герцогині Сассекських. Новий фільм по факту є екранізацією найгучнішого скандалу 2021 року – коли пара відмовилась від обов'язків королівської сім'ї.

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Шанувальники можуть очікувати на прем'єру фільму "Гаррі та Меган: Втеча з палацу" вже до кінця 2021 року.

Чим вражає тизер Гаррі та Меган: Втеча з палацу

У тизері автори серіалу пропонують глядачам вигадану історію, яка розповідає про події, які розкривають усю проблематику рішення Меган та Гаррі покинути Британію та переїхати у США. Крім головних героїв скандалу у тизері анонсували появу принца Вільяма (Джордан Волен), Кейт Міддлтон (Лаура Мітчел) та королеви Єлизавети (Меггі Салліван).

Акторка, яка виконує роль Єлизавети ІІ говорить: монархія завжди виживає, а Сідні Мортон (Меган Маркл), ставить стурбоване питання, чи не зробила вона найбільшу помилку в світі. Джордан Дін, що грає принца Гаррі, повторює його реальну фразу з інтерв'ю: "Я зроблю все, щоб захистити свою дружину і свого сина".

У тизері також можна побачити Бонні Сьютер, яка грає принцесу Діану. Цей епізод, здається, що відтворює публічну заяву принцеси Діани в грудні 1993 року, коли вона повідомила, що хоче "присвятити себе більш значущому суспільному життю, а також особистому життю".

Тизер показує, що сам фільм буде в популярному форматі інтерв'ю з головними героями. Тизер завершується сценою, яка відтворює скандальне інтерв'ю, яке принц Гаррі та Меган Маркл дали для Опри Вінфрі у березні 2021 року.

Саме так журналісти охрестили скандал між герцогами Сассекськими та королевською родиною, за аналогією із брекзіт.