"Гаррі Поттер і філософський камінь": 7 чарівних фактів, які варто знати про цей фільм

"Гаррі Поттер і філософський камінь" – це найперший з серії фільмів про хлопчика-чарівника. У листопаді йому виповнюється 23 роки. Понад 2 десятиліття минуло відтоді, як світ познайомився Деніелом Редкліфом у ролі хлопчика, що вижив, та іншими культовими акторами стрічки.

До річниці виходу найпершого фільму про Гаррі Поттера 24 Канал підготував цікаві факти про стрічку. Хоч справжні фани могли вивчити "філософський камінь" напам'ять від початку до кінця, деякі цікавинки про його створення знають не всі.

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Про що розповідає перша частина франшизи

Хлопчик Гаррі живе у сімействі Дурслів від самого дитинства, бо його батьки трагічно загинули. Дядько й тітка ставляться до нього не найкраще: він змушений спати в комірчині під сходами, багато працювати та обслуговувати брата. У день народження до Гаррі приходить велетень Геґрід, який називає його чарівником і забирає до школи магії під назвою Гоґвортс.

Гаррі дізнається, що його батьки загинули не в аварії, а через підступного мага Волдеморта. Саме через нього у хлопчика з'явився на лобі шрам-блискавка. Та от Гаррі нарешті вирушає до Гоґвортсу, де й розпочнуться його чарівні пригоди.

"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться трейлер онлайн

Як створювали фільм

Фільмування стартувало у вересні 2000 року. Основними майданчиками для зйомок Гоґвортсу стали Глостерський собор і Алнікський замок, деякі сцени всередині школи фільмували в Даремському соборі.

Цікаво, що діти-актори під час знімань виконували справжнє домашнє завдання – так кадр виходив значно реалістичнішим.

Режисером фільму спершу був Стівен Спілберг. Він близько 5 – 6 місяців розробляв його зі сценаристом, а потім кинув стрічку. Він розумів, що це стане феноменом, але відчув, що не готовий знімати кіно для дітей.

Який актор тричі відмовлявся від ролі Дамблдора

Покійному ірландському акторові Річарду Гаррісу тричі телефонували та пропонували роль Албуса Дамблдора, щоразу підвищуючи гонорар. Він відмовлявся через те, що не хотів брати участь у наступних фільмах. Та коли онучка пригрозила, що більше з ним не розмовлятиме, погодився на роль.

Фінальна сцена була знята найпершою

Для Деніела Редкліффа, Емми Вотсон і Руперта Грінта першою сценою, у якій вони знялися для "Гаррі Поттера", було прощання зі школою. Фактично та хронологічно, це остання сцена для глядачів.

У ній Гаррі мрійливо дивиться на Гоґвортс, поки інші дітлахи бігають біля потяга. Гаррі, Рон і Герміона прощаються з Геґрідом і вирушають додому. Та для акторів насправді це було початком 10-річної подорожі.

Фінальна сцена фільму: дивіться відео онлайн

Деніел Редкліфф мав носити контактні лінзи

У книжках Джоан Роулінг постійно наголошує, що Гаррі Поттер має зелені очі, які так схожі на очі його мами Лілі. Та Деніел Редкліфф у реальному житті блакитноокий, тому режисери планували, що актор носитиме зелені контактні лінзи. Та виявилося, що в хлопчика на них алергія.

Як Руперт Грінт отримав роль Рона Візлі

Щоб отримати роль члена сімейства Візлі, юний Руперт Грінт записав відео, у якому перевтілився у вчительку театрального мистецтва. Крім того, він написав та зачитав реп про те, як сильно хоче знятися у "Гаррі Поттері". І це спрацювало – незабаром продюсери покликали його на прослуховування.

Руперт Грінт про те, як він отримав свою роль: відео

Як доводилось працювати з тваринами

Акторка Фіона Шоу, яка зіграла тітку Петунію, пригадувала курйозний момент знімань. Операторам було важко змусити сов дивитися прямо на неї, а не на камеру. Тому команді прийшла ідея – прив'язати до фартуха Петунії мертву мишу, щоб кадр удався.