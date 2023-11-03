Кіноляпи в "Гаррі Поттері", які ви раніше не помічали

Настав час традиційного перегляду фільмів про Гаррі Поттера, які повернуть вас у дитинство. Ці стрічки нагадують про безтурботність, навіюють ностальгію та різдвяний настрій.

Однак у кожному фільмі є певні кіноляпи, які більшість глядачів помічає не одразу. Не став винятком і "Гаррі Поттер". Далі дізнавайтеся, що ж не так у цих фільмах. Впевнені, після цього ви дивитиметеся їх уважніше.

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Кіноляпи, які ви не помічали

Режисер періодично забував про шрам Гаррі, тому його не завжди домальовували.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

У Ліллі Поттер в різних сценах різна сукня.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Дощечка, якою Дурсль забивав отвір для пошти, у різних кадрах розташована під різним кутом.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Після того, як Сортувальний капелюх відправив Гаррі до Грифіндору, він сідає біля Рона. А в наступному кадрі Гаррі сидить з іншого боку стола біля Персі.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Під час зйомок Дамблдору замінили звичайні окуляри на окуляри без скелець, щоб на них не відбивалось світло.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Коли Сортувальний капелюх відправив Ліллі до Грифіндору, Джеймс і Сіріус були одягнені в форму Грифіндору, хоча після розподілу мали б бути в загальношкільній формі.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Під час дуелі Гаррі та Малфоя в кадр випадково потрапив оператор.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Хагрід віддав голбіну пом'ятий лист від Дамблдора. На наступному кадрі видно ідеально рівний лист.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Коли Гаррі сниться кошмар, він одягнений у футболку без ґудзиків, а коли прокидається, то на ньому вже футболка з ґудзиками.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Монтажери забули замалювати страхувальні троси в сцені гри в Квідич.



Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

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Та попри все це, "Гаррі Поттера" обожнюють мільйони глядачів у всьому світі. У 2001 році відбулася прем'єра першої частини культової франшизи. А нещодавно ми пригадували, як змінилися улюблені актори за ці 22 роки. Ці фотопорівняння точно сподобаються не лише прихильникам "Гаррі Поттера".