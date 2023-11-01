Як змінились актори фільму "Гаррі Поттер" за 22 роки: фото тоді й зараз
"Гаррі Поттер" – один із найпопулярніших фільмів усіх часів. Восени перегляд усіх частин цієї стрічки – це вже, свого роду, незмінна традиція для кінолюбів, яка здатна зігріти своїми загадковими історіями холодні листопадові вечори.
У 2001 році випустили першу частину фільму, розпочавши культову франшизу про учнів школи магії. У цьому світі вони не лише опановують заклинання, а й стають супротивниками великого лиходія в образі Лорда Волдеморта. А як виглядають актори улюбленої стрічки сьогодні, дивіться на сайті 24 Каналу.
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Як змінились актори "Гаррі Поттера" за 22 роки
Деніел Редкліфф – Гаррі Поттер
Блискуче втілення молодим Деніелом Редкліффом образу Гаррі Поттера принесло йому звання найбільш оплачуваного актора десятиліття у 2009 році, а також занесло його до Книги рекордів Гіннеса. Гаррі, хлопчик з круглими окулярами й блискавкою на лобі, залишається однією з найбільш популярних постатей у світі та найвідомішою роллю в акторській кар'єрі Редкліффа. Всупереч цьому, сьогодні актор успішно знімається в різних проєктах, і багато з них виявляються дуже вдалими, що дозволяє йому не обмежувати себе лише роллю Гаррі Поттера, попри асоціації фанів.
Деніел Редкліфф / Колаж 24 каналу
Руперт Грінт – Рон Візлі
Актор Руперт Грінт, який зіграв рудоволосого друга Гаррі Поттера в серіалі, завоював серця глядачів на рівні з головним героєм. Роль Рона Візлі стала найуспішнішою і найбільш важливою у його кар'єрі, хоча після завершення франшизи актор продовжив активно зніматися в інших проєктах.
Руперт Грінт / Колаж 24 Каналу
Емма Вотсон – Герміона Грейнджер
Актриса Емма Вотсон, яка відіграла роль Герміони, має схожість зі своїм персонажем: відмінниця та красуня. Вона зараз є однією з найпопулярніших та найуспішніших британських акторок. У її фільмографії є головні ролі в таких відомих картинах, як "Добре бути тихонею", "Колонія Дігнідад", "Красуня і Чудовисько", "Сфера", "Маленькі жінки" та багатьох інших.
Том Фелтон – Драко Мелфой
Якщо говорити про акторів, які стали заручниками однієї ролі, то Том Фелтон – є одним із таких. Проте варто відзначити, що сам актор не проти такого статусу, оскільки є великим прихильником всесвіту Гаррі Поттера.
Меттью Льюїс – Невіл Довгопупс
Мало кому відомо, що Льюїсу було заборонено змінювати свій зовнішній вигляд під час знімання серіалу у зв'язку з умовами контракту. Проте, цей незграбний, товстенький персонаж, який на завершенні фільму виявляє власну сміливість, полюбився глядачам саме завдяки своєму унікальному образу.