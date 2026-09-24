Гарві Вайнштейна засудили до 15 років ув'язнення у справі про сексуальне насильство в Нью-Йорку

Скандального голлівудського продюсера Харві Вайнштейна засудили до 15 років позбавлення волі у справі про сексуальний напад на колишню асистентку. Таке рішення оголосив суд у Нью-Йорку після повторного розгляду справи.

Як повідомляє видання PageSix, 74-річний колишній кіномагнат з'явився у залі суду в Мангеттені в кріслі колісному. Прокурори наполягали на 20 роках ув'язнення, тоді як захист просив зменшити термін до 9 років.

Гарві Вайнштейн отримав 15 років ув'язнення

Вирок передбачає також п'ять років нагляду після звільнення та обов'язкову реєстрацію Вайнштейна як сексуального злочинця. Під час засідання він заявив, що шкодує про те, що сталося, проте продовжив наполягати на своїй невинуватості.

Я не ідеальна людина. Я людина, яка припустилася помилок. Я не насильник. Я прошу про милосердя,

– заявив Вайнштейн у залі суду.

Справа стосується подій 2006 року, коли Вайнштейн скоїв сексуальний напад на колишню асистентку Project Runway Міріам Гейлі у своїх апартаментах у Сохо. Потерпіла виступила в суді з емоційною промовою, зазначивши, що цей злочин назавжди змінив її життя.

Він зловживав своїм становищем і владою, що мало руйнівний ефект для моєї безпеки та життя,

– сказала Міріам.

Зауважимо, що у 2020 році, ексочільника Miramax Films вже визнавали винним і засуджували до 23 років ув'язнення. Однак у 2024 році Апеляційний суд Нью-Йорка скасував той вирок через процесуальні порушення.

Акторки, що зазнали домагань з боку Вайнштейна / Інфографіка 24 Каналу

Після нового судового процесу в червні 2025 року присяжні знову визнали продюсера винним. Тепер суд остаточно оголосив термін покарання за цим епізодом.

Крім нью-йоркського вироку, Гарві Вайнштейн також очікує перегляду покарання у штаті Каліфорнія, де його раніше засудили до 16 років ув'язнення за зґвалтування. Наразі він перебуває під вартою у Нью-Йорку, зокрема в тюремному комплексі Райкерс-Айленд.