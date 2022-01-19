Найзнаковіші фільми з Гаспаром Ульєлем, який загинув після нещасного випадку в горах

Один із яскравих французьких акторів Гаспар Ульєль після нещасного випадку у горах отримав травми несумісні з життям. Сьогодні, 19 січня, повідомили про смерть зірки. Редакція Кіно 24 згадала про найзнаковіші фільми, у яких зіграв Гаспар Ульєль.

Серед відомих фільмів з Гаспаром Ульєлем – драма "Це всього лише кінець світу" Ксав'є Долана, "Ганнібал: Сходження", "Тривалі заручини", "Святий Лоран. Страсті великого кутюр’є" та "Замкнене коло". Одна з його останніх робіт — серіал "Місячний лицар" з Оскаром Айзеком та Ітаном Гоуком, мала вийти у 2022 році.

Зверніть увагу Від травми на гірськолижному курорті помер французький актор Гаспар Ульєль

"Ганнібал: Сходження", 2006 рік

Роль – Ганнібал Лектер

У фільмі йдеться про молоді роки маніяка-інтелектуала Ганнібала. Автори стрічки показали цікаві епізоди з його дитинства, періоду роботи, життя в США після переїзду.

"Ганнібал: Сходження": дивіться трейлер

"Тривалі заручини", 2004 рік

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Роль – солдат Манека

Це екранізація роману Себастьяна Жапрізо. Фільм зображає Першу світову війну, 1919 рік. Солдат Манека поїхав на фронт. Згодом його нареченій Матільді розповідають, що він помер, однак, вона відмовляється у це вірити та збирається дізнатися всю правду не тільки про коханого, а й про його чотирьох товаришів.

"Тривалі заручини": дивіться фрагмент фільму з Гаспаром Ульєлем

"Це всього лиш кінець світу", 2016 рік

Роль – Луї

У центрі сюжету – успішний письменник, який приїжджає додому після 12 років розлуки, щоб повідомити рідним новину про свою невиліковну хворобу. Радісна зустріч сім’ї перетворюється на нездорову, зі сварками та криками. Здається, родина повністю втратила здатність слухати та співпереживати одне одному.

"Це всього лиш кінець світу": дивіться український трейлер

"Святий Лоран. Страсті великого кутюр’є", 2014 рік

Роль – Іва Сен-Лоран

У фільмі йдеться про час краху стереотипів та забобонів – 1967–1976 роки. Іва Сен-Лоран проживає найкращий свій час. Він аристократ і жива легенда. Однак, життя трохи зазнає змін і він починає шукати натхнення на богемних паризьких вечірках.

"Святий Лоран. Страсті великого кутюр’є": дивіться трейлер

"Замкнене коло", 2009 рік

Роль – Антон Малакян

У центрі сюжету – родина Малакян, яка керує злочинним світом у Франції. Антон, син і спадкоємець Міло, мріє вирватися з цього оточення, щоб спокійно жити й кохати. Однак, не все так просто, як здавалося б на перший погляд, Антону довелося боротися зі своєю долею.

"Замкнене коло": дивіться трейлер

Нагадаємо, що Гаспара Ульєля госпіталізували до лікарні з травмою, яку отримав на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр у Савойї, що на півдні Франції. Під час катання чоловік наштовхнувся на іншого лижника й отримав серйозні травми. Зірку одразу ж відправили гелікоптером в університетську лікарню Гренобля. Проте стан Ульєля був вже дуже важким.