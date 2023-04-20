На Гая Річі подали до суду за бойовик "Джентльмени" – що трапилося

Письменник Міккі Де Хара подав позов до суду на британського режисера Гая Річі через бойовик "Джентльмени". Він стверджує, що Річі скопіював деталі його сценарію.

За словами Де Хара, режисер запросив написати продовження гангстерського фільму "Рок-н-рольщик" ще у 2008 році. Сюжет повинен був базуватися на особистому досвіді письменника – він колись мало не опинився у в’язниці.

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На Гая Річі подали до суду за фільм "Джентльмени"

Через десять років, коли Де Хара представив сценарій про дилера, Річі його відхилив. Він заявив, що "час гангстерського кіно минув" і повідомив про припинення проєкту. У 2019 році Гай Річі випустив "Джентльменів". За словами письменника, режисер взяв з його сценарію "унікальні деталі сюжету", включаючи персонажів.

Де Хара каже, що після виходу фільму намагався зв’язатися з Річі, щоб вказати на схожість двох проєктів. Однак той відповів, що вже кілька років він і його люди намагаються зв'язатися з Де Хара, але безрезультатно. Режисер також запропонував право на інший проєкт, у якому письменник не брав участі, оскільки надання авторських прав на "Джентльменів" було неможливим.

Сценарист хоче, щоб його оригінальна робота, яка була використана в "Джентльменах" без його згоди та винагороди, була визнана. Він також вимагає компенсації в розмірі понад 250 тисяч доларів, включаючи частину прибутку від фільму.

Що відомо про фільм "Джентльмени"

Сюжет фільму розгортається навколо емігранта на ім'я Міккі Пірсон (Меттью Мак‑Конегі), який побудував успішну імперію з розповсюдження марихуани в Лондоні. Чоловік прагне позбутися бізнесу та відійти в тінь, але таке рішення переростає у справжню серію змов і шантажу, оскільки інші прагнуть вкрасти його надбання. Окрім Меттью Мак‑Конегі й Коліна Фаррелла, у стрічці зіграли такі актори, як Чарлі Ханнем, Генрі Голдінг, Мішель Докер, Джеремі Стронг, Едді Марсан, Х'ю Грант та інші.

"Джентльмени": дивіться трейлер фільму