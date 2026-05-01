"З Ді Капріо такого б не сталося": герой фільму "Містер Ніхто проти Путіна" загубив свій Оскар

Російський актор та режисер Павло Таланкін, який виграв Оскар за документальний фільм "Містер Ніхто проти Путіна", втратив статуетку. Вона начебто зникла під час перельоту.

Про інцидент розповіли в BBC. Павло Таланкін сказав, що Оскар був у його ручній поклажі, коли він вирушав на рейс з Нью-Йорка до Німеччини.

Дивіться також Культова історія повернулась: у прокат вийшов довгоочікуваний фільм "Диявол носить Прада 2"

Служба безпеки аеропорту його зупинила, аргументувавши це тим, що статуетку можна використати як зброю. Тому росіянин здав нагороду, але по прибуттю до Німеччини Оскар зник.

Авіакомпанія Lufthansa, яка допомогла Таланкіну з упакуванням нагороди в коробку, відреагувала на інцидент. У команді заявили, що беруть до уваги випадок та проведуть пошук статуетки.



Як упакували статуетку / Фото з інстаграму Девіда Боренштейна

Виконавча продюсерка фільму Робін Гессман спілкувалась з Таланкіним та працівниками Управління транспортної безпеки США через гучний зв'язок, оскільки росіянин не знає англійської мови на розмовному рівні.

Вона зазначила, що Таланкін вже кілька разів літав з Оскаром та статуеткою BAFTA як у межах США, так і на міжнародних рейсах. Раніше проблем не виникало.

З Леонардо Ді Капріо такого б не сталося,

– сказала Робін Гессман.

Що відомо про стрічку?

"Містер Ніхто проти Путіна" – це датсько-чеський документальний фільм американського режисера Девіда Боренштейна. Співавтором та головним актором є росіянин Павло Таланкін.

Сюжет розгортається навколо педагога, що організовує заходи в одній з російських шкіл. Під час цих лінійок і відкритих уроків дітей "годують" пропагандою". На тлі повномасштабного вторгнення школа зазнає змін.

Фільм отримав Оскар, однак і критику з боку українців. Адже стрічка нагадує черговий меседж пропаганди про те, що не всі росіяни "погані", багато хто "засуджує війну", хоч фактично нічого для її припинення не роблять.