Ще дві голлівудські зірки долучились до United24 і висловили потужну підтримку Україні

Американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано приєдналися до команди офіційної платформи UNITED24. Вони зосередять свої зусилля на підтримці двох важливих напрямів: "Освіта і наука" та "Медична допомога".

Знаменитості вирішили використати свій вплив і популярність для залучення коштів та підтримки важливих соціальних проєктів. Їхня участь в UNITED24 допоможе привернути міжнародну увагу до проблем освіти, науки та медичної допомоги, що є критично важливими для розвитку суспільства.

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Гіларі Свенк та Алісса Мілано потужно підтримали Україну

Американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано записали відеозвернення, у якому висловили підтримку українцям в один із найважчих етапів історії держави.

Вже понад два роки Україна страждає від жорстокого та несправедливого російського вторгнення. Мир і безпека для українців мають настати, і ми повинні допомогти їм досягти цього. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме,

– зазначила Гіларі Свенк.

Гіларі Свенк, відома своїми ролями у фільмах "Хлопці не плачуть" та "Мільйон доларів за малюка", і Алісса Мілано, яка прославилася завдяки телесеріалам "Зачаровані" та "Хто тут бос?", вирішили використати свій вплив і популярність для залучення коштів та підтримки важливих соціальних проєктів.

Україна потребує нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна в Україні – нелюдяна, підла та варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Українці, знайте: я буду з Україною і підтримуватиму вас на цьому шляху,

– сказала Алісса Мілано.

Їхня участь в UNITED24 допоможе привернути міжнародну увагу до проблем освіти, науки та медичної допомоги, що є критично важливими для розвитку суспільства. Внесок акторок буде спрямований на фінансування освітніх програм та наукових досліджень, а також на забезпечення необхідною медичною допомогою тих, хто її потребує.

Що відомо про платформу UNITED24

Ініційована Президентом України, фандрейзингова платформа UNITED24 є основним вікном збору пожертв на підтримку України. Ця платформа була створена з метою залучення фінансової допомоги для подолання наслідків російської агресії та відновлення країни.

За 21 місяць роботи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 647 000 000 доларів. Ці кошти спрямовуються на реалізацію критично важливих проєктів у різних сферах, включаючи медичну допомогу, освіту та науку, а також відновлення інфраструктури.

До складу амбасадорів UNITED24 входять відомі особистості з усього світу, які використовують свій вплив для підтримки України. Серед них співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл, Марк Стронг, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник, Іванна Сахно, Алісса Мілано та Гіларі Свенк, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, та режисер Мішель Азанавічус.

Амбасадорами платформи також є астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, а також нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер. До цієї групи приєдналися й видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.

Кожен з амбасадорів сприяє підвищенню обізнаності міжнародної спільноти про потреби України та залученню ресурсів, необхідних для підтримки українського народу в цей складний час.