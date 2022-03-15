"Про дух єдності": який фільм про Україну акторка Віра Фарміга радить переглянути американцям

Голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга порекомендувала переглянути американцям фільм "Зима у вогні". Про що він розповідає – читайте на Кіно 24.

Як повідомила акторка, неприборканий дух єдності України та левове серце захисту своєї свободи та незалежності глибоко надихає. Так, фільм справді показує героїзм, дух та стійкість українських людей.

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Подивіться номінований на премію Оскар документальний фільм "Зима у вогні: боротьба України за свободу" на Netflix. Це дасть вам передісторію та контекст того, що відбувається в Україні,

– сказала Фарміга.

"Зима у вогні: боротьба України за свободу", 2015 рік: що відомо про фільм

Режисера Євгена Афінеєвського до Києва в розпал Революції гідності запросив друг. Спільно з 28 операторами чоловік упродовж 93 днів брав інтерв'ю в активістів, медиків, відомих митців, священників. Фільм відтворив не тільки історичні події Євромайдану, але й думку та настрої людей різних поколінь, соціального та політичного статусів.

Стрічка була номінована на премію Оскар.

"Зима у вогні": дивіться трейлер

Підтримувала в часи Майдану

Віра Фарміга не вперше підтримує український народ у важкий час – під час подій Революції Гідності вона записувала відеозвернення. Жінка виступала за демократію і заявляла, що пишається українцями.

Як американка, що пишається своїм українським спадком, я хочу виразити свою солідарність з українським народом. Окремо я хочу висловити глибоке занепокоєння у зв’язку з останніми подіями в Україні (час Євромайдану, – Кіно 24),

– зазначила вона.

"Ці мужні громадяни – діти, онуки, студенти, духовенство – продовжують стояти, одну ніч за іншою, на лютому холоді, сповнені рішучості жити у вільній країні, у справжній демократії", – казала актриса.

Слова акторки як ніколи актуальні. Зазначимо, що у війні Росії проти України зірка також висловила солідарність з українським народом. У своєму інстаграмі вона опублікувала промовисті фото та уривок гімну країни. Відомо, що зірка має українське походження, її рідні – українські емігранти.