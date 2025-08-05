Комедійний кримінальний фільм "Голий пістолет" вийшов на великі екрани в Україні 31 липня. Це четверта частина знаменитої франшизи, де головну роль вперше виконує не Леслі Нільсен, а Ліам Нісон.

Перезапуск франшизи збирає перші відгуки від критиків та глядачів. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про стрічку, її сюжет та реакції на фільм.

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Перезапуск франшизи "Голий пістолет" планували у 2009 році, а потім у 2013. Та лише через 8 років стрічку офіційно затвердили з Ліамом Нісоном у головній ролі. Для актора – це новий досвід, адже раніше він здебільшого грав стереотипні ролі у бойовиках.

У квітні 2024 року до акторського складу приєдналася Памела Андерсон. Серед інших акторів – Пол Волтер Гаузер, Кевін Дюранд, Денні Г'юстон, Ліза Коші, Коді Роудс і Баста Раймс.



"Голий пістолет" / Кадр з фільму

Що відомо про сюжет "Голого пістолета"?

У центрі фільму – Френк Дребін-молодший, син персонажа Леслі Нільсена. Він пішов стопами батька та став поліціянтом. Чоловік часто втрапляє у кумедні ситуації, погано водить авто, часто п'є каву, має нестерпний характер й досі переживає втрату дружини.

Та коли світ опиняється на межі краху, лише головному герою під силу все врятувати. Він береться за нову справу, пов'язану з технологічною компанією і пограбуванням банку. До того ж доля зводить його з білявкою Бет Девенпорт, яка має свої мотиви у цій справі.

"Голий пістолет": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики?

IMDb – 7,1

Rotten Tomatoes – 90%

Metacritic – 75/100

Загалом стрічка отримує дуже позитивні відгуки, її називають однією з найсмішніших комедій за останній час. Фільм відродив тон оригінальних картин, але й додав свіжої та сучасної енергії.

Акторська робота Ліама Нісона на високому рівні: він використав свою серйозність, притаманну для героїв бойовиків, у персонажі Дребіна-молодшого. Контраст його незворушності та водночас комедійності підкорює чи не найбільше.

Хриплуватий голос Ліама Нісона ідеально підходить для беземоційних витівок Френка Дребіна. "Голий пістолет" відроджує дурнуватий гумор оригінальної трилогії, ніби він ніколи не виходив з моди, – мовиться у спільному відгуку критиків на Rotten Tomatoes.

Водночас є й більш критичні відгуки. Для когось однієї ностальгії недостатньо, а деякі жарти здаються застарілими.

Загалом критики погоджуються: "Голий пістолет" – це весела пародія в олдскульному стилі, що змусить сміятися. Можливо, їй не вдалось досягти такого успіху, як стрічки з Леслі Нільсеном, однак фільм однозначно сміховинний і приємний.