Літній сезон уже минув, а разом із ним – період гучних блокбастерів. Але й вересень зможе здивувати кіноманів новинками – від нових якісних українських фільмів до захопливих історій світового кіно.

Новий місяць обіцяє бути вкрай насиченим. Кіно 24 розповість про головні прем'єри вересня, які варто буде побачити.

"Антарктида"

Прем'єра: 4 вересня

Новий документальний фільм Антона Птушкіна знімали на станції "Академік Вернадський". Режисер самостійно фільмував, як відбувалась 30 Українська антарктична експедиція. Тут зображена подорож на українському криголамі "Ноосфера", життя у станції та побут полярників.

"Антарктида": дивіться трейлер онлайн

"Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому"

Прем'єра: 4 вересня

У центрі сюжету – чоловік на ім’я Кері, який раптово дізнається, що його дружина Ешлі подає на розлучення. Він звертається за підтримкою до своїх друзів Джулі та Пола, але на нього чекає неочікуване відкриття – секрет їхнього щастя полягає у відкритому шлюбі. Врешті Кері й сам перетинає межу, що перетворює їхні стосунки на хаос.

"Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому": дивіться трейлер онлайн

"Малевич"

Прем'єра: 11 вересня

Біографічний фільм розповідає про відомого українського художника Казимира Малевича. Стрічка складається з чотирьох частин, кожна з яких зображає важливий період з життя героя. Зокрема, і часи його ранньої творчості, й останню футуристичну виставку, на якій він презентував свій "Чорний квадрат".

Додамо, одну з ролей у фільмі зіграв Костянтин Темляк, якого звинуватили у насильстві. Режисерка повідомила, що сцени з ним не вирізатимуть.

"Малевич": дивіться трейлер онлайн

"Медовий місяць"

Прем'єра: 11 вересня

Молода пара Тарас та Оля заїжджає у нову квартиру в передмісті Києва. Вони застрягають там через російську окупацію. Упродовж 5 днів герої живуть без електрики, води та зв'язку. Вони говорять пошепки й пересуваються квартирою навпочіпки, але водночас по-справжньому відкриваються одне одному.

"Медовий місяць": дивіться трейлер онлайн

"Велика смілива красива подорож"

Прем'єра: 18 вересня

Фільм розповідає про Сару та Девіда – двох одинаків-незнайомців, які зустрічаються на весіллі спільного друга. Через збіг обставин вони вирушають у фантастичну подорож – повертаються до найважливіших моментів зі свого життя. Персонажі переосмислюють свій шлях та здобувають шанс змінити майбутнє.

"Велика смілива красива подорож": дивіться трейлер онлайн

"Легенда"

Прем'єра: 18 вересня

Психологічний спортивний горор розповідає про молодого квотербека Кемерона Кейда, який після травми голови здобуває шанс тренуватися з легендарним гравцем Ісаєю Вайтом. Та ці тренування стають кошмаром, у якому панують амбіції, слава й темні сили.

"Легенда": дивіться трейлер онлайн

"Одна битва за іншою"

Прем'єра: 25 вересня

Леонардо Ді Капріо зіграв у цій чорній комедії колишнього революціонера. Він збирає команду однодумців, щоб врятувати доньку друга від жорстокого ворога.

"Одна битва за іншою": дивіться трейлер онлайн