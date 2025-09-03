7 найочікуваніших фільмів вересня, що вартують вашої уваги
- У вересні очікуються прем'єри таких фільмів, як "Антарктида", "Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому", "Малевич", "Медовий місяць", "Велика смілива красива подорож", "Легенда" та "Одна битва за іншою".
- Фільми охоплюють різні жанри: документальний, комедія, біографічний, драматичний, спортивний горор та чорна комедія.
- Український фільм "Антарктида" показує життя українських полярників, "Медовий місяць" розповідає про пару під час окупації, а "Малевич" присвячено відомому художнику Казимиру Малевичу.
Літній сезон уже минув, а разом із ним – період гучних блокбастерів. Але й вересень зможе здивувати кіноманів новинками – від нових якісних українських фільмів до захопливих історій світового кіно.
Новий місяць обіцяє бути вкрай насиченим. Кіно 24 розповість про головні прем'єри вересня, які варто буде побачити.
"Антарктида"
Прем'єра: 4 вересня
Новий документальний фільм Антона Птушкіна знімали на станції "Академік Вернадський". Режисер самостійно фільмував, як відбувалась 30 Українська антарктична експедиція. Тут зображена подорож на українському криголамі "Ноосфера", життя у станції та побут полярників.
"Антарктида": дивіться трейлер онлайн
"Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому"
Прем'єра: 4 вересня
У центрі сюжету – чоловік на ім’я Кері, який раптово дізнається, що його дружина Ешлі подає на розлучення. Він звертається за підтримкою до своїх друзів Джулі та Пола, але на нього чекає неочікуване відкриття – секрет їхнього щастя полягає у відкритому шлюбі. Врешті Кері й сам перетинає межу, що перетворює їхні стосунки на хаос.
"Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому": дивіться трейлер онлайн
"Малевич"
Прем'єра: 11 вересня
Біографічний фільм розповідає про відомого українського художника Казимира Малевича. Стрічка складається з чотирьох частин, кожна з яких зображає важливий період з життя героя. Зокрема, і часи його ранньої творчості, й останню футуристичну виставку, на якій він презентував свій "Чорний квадрат".
Додамо, одну з ролей у фільмі зіграв Костянтин Темляк, якого звинуватили у насильстві. Режисерка повідомила, що сцени з ним не вирізатимуть.
"Малевич": дивіться трейлер онлайн
"Медовий місяць"
Прем'єра: 11 вересня
Молода пара Тарас та Оля заїжджає у нову квартиру в передмісті Києва. Вони застрягають там через російську окупацію. Упродовж 5 днів герої живуть без електрики, води та зв'язку. Вони говорять пошепки й пересуваються квартирою навпочіпки, але водночас по-справжньому відкриваються одне одному.
"Медовий місяць": дивіться трейлер онлайн
"Велика смілива красива подорож"
Прем'єра: 18 вересня
Фільм розповідає про Сару та Девіда – двох одинаків-незнайомців, які зустрічаються на весіллі спільного друга. Через збіг обставин вони вирушають у фантастичну подорож – повертаються до найважливіших моментів зі свого життя. Персонажі переосмислюють свій шлях та здобувають шанс змінити майбутнє.
"Велика смілива красива подорож": дивіться трейлер онлайн
"Легенда"
Прем'єра: 18 вересня
Психологічний спортивний горор розповідає про молодого квотербека Кемерона Кейда, який після травми голови здобуває шанс тренуватися з легендарним гравцем Ісаєю Вайтом. Та ці тренування стають кошмаром, у якому панують амбіції, слава й темні сили.
"Легенда": дивіться трейлер онлайн
"Одна битва за іншою"
Прем'єра: 25 вересня
Леонардо Ді Капріо зіграв у цій чорній комедії колишнього революціонера. Він збирає команду однодумців, щоб врятувати доньку друга від жорстокого ворога.
"Одна битва за іншою": дивіться трейлер онлайн