Довгоочікуване продовження "Гри в кальмара": де дивитись, про що сюжет, акторський склад

26 грудня на Netflix повернувся довгоочікуваний серіал "Гра в кальмара". Перший сезон став справжнім феноменом і встановив рекорди, ставши найпопулярнішим шоу на момент його запуску.

Про це повідомляє 24 Канал. Очікується, що другий сезон продовжить розвивати історію Гравця 456 і його боротьбу з жорстокою і таємничою організацією, яка стоїть за смертельними іграми.

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Що відомо про продовження серіалу "Гра в кальмара"

Другий сезон "Гри в кальмара" можна буде дивитися виключно на платформі Netflix. На стримінгу вийде 7 серій.

Очікується, що в другому сезоні з'явиться багато нових облич, оскільки більшість персонажів першого сезону загинули під час смертельних ігор. Проте деякі з них можуть з'явитися у спогадах або в архівних кадрах, що дозволить шанувальникам згадати старих героїв.

Одним із головних персонажів, що повернеться, є Лі Чон Дже. Його герой продовжує боротьбу з жорстокою організацією, що стоїть за смертельними іграми. Також, Ві Ха Джун повернеться в ролі офіцера поліції Хвана Джун Хо, якого ми бачили в першому сезоні, де він зник внаслідок трагічних обставин.

Зокрема, шанувальники також пам'ятають, що персонаж Хвана Джун Хо був застрелений Фронтменом і впав зі скелі вкінці першого сезону. Тому, залишалося питання: чи дійсно він помер, чи зможе він повернутися в новому сезоні.

До того ж фанати знову побачать Гон Ю в ролі вербувальника, який заманює людей у смертельну гру, продовжуючи свою загадкову та небезпечну роль у серіалі.

Список акторів другого сезону "Гри в кальмара" містить як знайомі обличчя, так і нових талановитих виконавців, які приєднаються до цього культового серіалу:

Лі Чон Чже

Ві Ха Джун

Гонг Ю

Лі Бьон Хун

Кан Ха-Нойл

Пак Гю Йон

Пак Сон Хун

Джо Юрі

Ян Дон Ген

Про що сюжет 2 сезону "Гри в кальмара"

За сюжетом другого сезону "Гри в кальмара" події відбуваються через три роки після перемоги Гравця 456, Сон Ґі-хуна. Після пережитих жахливих подій і виграшу у смертельній грі, Ґі-хун намагається знайти спосіб припинити ці жорстокі ігри, які продовжують забирати життя людей. Використовуючи свої статки, він починає активні пошуки організаторів та винних у цьому злі. Його пошуки ведуть його до таємничого чоловіка, який грає в ддакджі (корейську гру) в метро — цим він дає Ґі-хуну перший важливий слід.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ця зустріч запускає нову подорож Ґі-хуна, яка повертає його в саму серцевину смертельних ігор. Однак, на відміну від першого сезону, новий сезон пропонує ще більше небезпек, більші виклики та значно вищі ставки. Ґі-хун повинен зіткнутися з новими противниками, таємничими союзниками та непередбачуваними ситуаціями, які ставлять його життя на грань.

Його боротьба за припинення цих ігор стає ще більш інтенсивною, адже на кону – не тільки його життя, а й доля багатьох інших невинних людей.