Після приголомшливого завершення: чи варто чекати на 4 сезон "Гри в кальмара"

Фінал 3 сезону серіалу "Гри в кальмара" завершується фразою: "Гру закінчено". Netflix офіційно назвав останнім третій сезон південнокорейського трилера. Але чутки про ймовірне продовження вже поширюються в мережі.

"Гра в кальмара" стала світовим феноменом. Попри це, творець серіалу Хван Дон Хьок офіційно підтвердив, що третій сезон буде фінальним. Та чи можливий спін-офф, розповість Кіно 24.

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Прощальний сезон "Гри в кальмара" подарував шанувальникам гучний фінал. Подорож головного героя офіційно завершилась, як і сама гра.

Я мав завершити подорож Гі Хуна і донести до глядачів певну думку. Послання, яке я хотів донести, полягало в тому, що коли ми переслідуємо лише свої безпосередні інтереси, відмовляючись від самообмеження, жертв чи будь-яких витрат, і якщо ми не об'єднаємо зусилля, у нас немає майбутнього,

– сказав Хван Дон Хьок.

Чи можливий спін-офф "Гри в кальмара"

Ще у 2024 році у пресі повідомляли, що Девід Фінчер розглядає англомовну версію "Гри в кальмара". Фінальна сцена 3 сезону серіалу немов готує до ймовірного продовження (попереду спойлери!).

У фіналі Сон Гі Хун жертвує собою заради дитини. Згодом Фронтмен приїжджає до Лос-Анджелеса до доньки Гі Хуна, повідомляє про смерть батька й передає його речі та гроші від виграшу.

У місті він помічає загадкового персонажа у костюмі, який продовжує вербувати потенційних гравців. Американського агента зіграла акторка Кейт Бланшетт. Це нібито натякає на те, що "Гра в кальмара" вийде за межі Південної Кореї.



Кейт Бланшетт у ролі вербувальниці / Фото Netflix

Але Хван Дон Хьок наполягає, що його вибір акторки був пов'язаний далеко не з цим. За його словами, жінка у ролі рекрутера вразила б глядачів ще більше. До того ж він хотів обрати людину з такою харизмою, яка б домінувала на екрані в цей момент.

Все, що я хотів – це просто вражальний кінець. Чесно кажучи, я не чув офіційних повідомлень від Netflix про те, що Девід Фінчер створить "Гру в кальмара". Хоча, звісно, до мене доходили чутки. Але знову ж таки, це була саме та кінцівка, яку я хотів для 3-го сезону,

– казав творець "Гри в кальмара".

Наразі продовження "Гри в кальмара" є лише теорією. Не було офіційних оголошень ні про кастинг, ні творчої команди.

Творець серіалу озвучував власні ідеї щодо відгалуження "Гри в кальмара". На його думку, можна було б екранізувати перерву між першим і другим сезоном або ж зобразити окремі історії вербувальників або людей у масках.

Мінісеріал "Гра в кальмара" став міжнародною франшизою. Це видається іронічним з огляду на те, що шоу критикує капіталізм. Однак серіал може стати поживою для роздумів для багатьох.