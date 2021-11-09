"Гра в кальмара" повертається – автор серіалу підтвердив продовження серіалу на 2 сезон

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара", найпопулярніший серіал в історії стрімінгового сервісу Netflix, потішить своїх фанатів ще одним сезоном. Про що розповість 2 сезон гучного проєкту – читайте на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, режисер і сценарист Гван Дон Хьок підтвердив, що популярне шоу повернеться в другий сезон. Автор сказав, що у нього "немає вибору" після того, як серіал досягнув карколомної світової популярності антиутопічної драми.

Не пропустіть "Гра в кальмара" 2 сезон: чого очікувати та цікаві теорії щодо сюжету

Під час виступу на спеціальному показі в Лос-Анджелесі, Гван Дон Хьок зізнався, що його постійно питали, чи буде він продовжувати серіал на другий сезон. Тож, зважаючи на любов до задуму серіалу, його успішність та попит на другий сезон, режисер таки прийняв рішення: другому сезону "Гри в кальмара" бути.

Це зараз у мене в голові. Я зараз у процесі планування. Думаю, ще зарано говорити, коли і як це станеться. Я обіцяю вам, що Гі Хун повернеться і зробить щось для світу,

– прокоментував режисер.

Повідомлення про повернення серіалу також з'явилося на сторінці AP Entertainment у твітері.

Щоб дізнатись більше про найпопулярніший проєкт Netflix – читайте матеріали Кіно 24 за тегом "Гра в кальмара".

"Гра в кальмара" 1 сезон: дивіться трейлер серіалу