Вони полюбились мільйонам: як зараз виглядають актори "Гри престолів"
- У 2011 році вийшов популярний серіал "Гра престолів", заснований на романах Джорджа Р. Р. Мартіна.
- Відтоді актори серіалу, такі як Шон Бін, Пітер Дінклейдж та Емілія Кларк, змінилися, і ці зміни можна побачити у матеріалі 24 Каналу.
У 2011 році відбулась прем'єра популярного американського фентезійного серіалу "Гра престолів", який налічує 8 сезонів. Його зняли на основі серії романів "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Р. Р. Мартіна.
Після виходу 1 сезону пройшло вже багато років, тож головні герої "Гри престолів" змінилися. Як вони виглядали в серіалі та як виглядають зараз, дивіться у матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Де зараз Катерина Кузнєцова, яка була в стосунках з росіянином
Як змінилися актори серіалу "Гра престолів"?
Шон Бін (Еддард Старк)
Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланністер)
Ліна Гіді (Серсі Ланністер)
Емілія Кларк (Дейнеріс Таргарієн)
Кіт Герінгтон (Джон Сноу)
Про що 1 сезону "Гри престолів"?
Починається боротьба за владу у Вестеросі. Знатні родини намагаються виграти війну за Залізний трон. У першому сезоні глядачі знайомляться з головними героями серіалу: почесним Вартовим Півночі Еддардом Старком і вигнаною принцесою із занепалої династії Дейнеріс Таргарієн.
Еддарту пропонують стати Десницею короля. Він дізнається таємниці, які можуть зруйнувати єдність королівства. Водночас Дейнеріс намагається відродити свій рід. Глядачі спостерігають за політичними інтригами й зрадами.
"Гра престолів" (1 сезоні): дивіться онлайн трейлер серіалу