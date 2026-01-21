Після виходу 1 сезону пройшло вже багато років, тож головні герої "Гри престолів" змінилися. Як вони виглядали в серіалі та як виглядають зараз, дивіться у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися актори серіалу "Гра престолів"?

Шон Бін (Еддард Старк)

Шон Бін / Колаж Кіно 24, фото Getty Images

Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланністер)

Пітер Дінклейдж / Колаж Кіно 24, фото Getty Images

Ліна Гіді (Серсі Ланністер)

Ліна Гіді / Колаж Кіно 24

Емілія Кларк (Дейнеріс Таргарієн)

Емілія Кларк / Колаж Кіно 24

Кіт Герінгтон (Джон Сноу)

Кіт Герінгтон / Колаж Кіно 24, фото Getty Images

Про що 1 сезону "Гри престолів"?

Починається боротьба за владу у Вестеросі. Знатні родини намагаються виграти війну за Залізний трон. У першому сезоні глядачі знайомляться з головними героями серіалу: почесним Вартовим Півночі Еддардом Старком і вигнаною принцесою із занепалої династії Дейнеріс Таргарієн.

Еддарту пропонують стати Десницею короля. Він дізнається таємниці, які можуть зруйнувати єдність королівства. Водночас Дейнеріс намагається відродити свій рід. Глядачі спостерігають за політичними інтригами й зрадами.

"Гра престолів" (1 сезоні): дивіться онлайн трейлер серіалу