После выхода 1 сезона прошло уже много лет, поэтому главные герои "Игры престолов" изменились. Как они выглядели в сериале и как выглядят сейчас, смотрите в материале 24 Канала.
Как изменились актеры сериала "Игра престолов"?
Шон Бин (Эддард Старк)
Шон Бин / Коллаж Кино 24, фото Getty Images
Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)
Питер Динклэйдж / Коллаж Кино 24, фото Getty Images
Лина Гиди (Серсея Ланнистер)
Лина Гиди / Коллаж Кино 24
Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)
Эмилия Кларк / Коллаж Кино 24
Кит Харингтон (Джон Сноу)
Кит Харингтон / Коллаж Кино 24, фото Getty Images
О чем 1 сезона "Игры престолов"?
Начинается борьба за власть в Вестеросе. Знатные семьи пытаются выиграть войну за Железный трон. В первом сезоне зрители знакомятся с главными героями сериала: почетным Стражем Севера Эддардом Старком и изгнанной принцессой из падшей династии Дейнерис Таргариен.
Эддарту предлагают стать Десницей короля. Он узнает тайны, которые могут разрушить единство королевства. В то же время Дейнерис пытается возродить свой род. Зрители наблюдают за политическими интригами и предательствами.
"Игра престолов" (1 сезоне): смотрите онлайн трейлер сериала