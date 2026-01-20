8 января на больших экранах состоялась премьера фильма "Испытательный срок", в котором зрители также могут увидеть актрису. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Екатерина и как изменилась ее жизнь.

Где сейчас Екатерина Кузнецова?

После 2014 года Екатерина Кузнецова была одной из тех актрис, которые продолжили свою карьеру в России. Впрочем после начала полномасштабной войны она проявила четкую проукраинскую позицию и открыто говорит о войне.

В тот период актриса находилась в отношениях с россиянином. Правда, проживали они за рубежом, ведь ее экс-бойфренд не поддерживал путинский режим и был категорически против жизни в России. После начала полномасштабного вторжения мужчина открыто осудил войну, а супруги выехали из России и поселились на острове Тенерифе. Максим даже рассматривал возможность получения украинского гражданства.

Однако недавно стало известно, что Екатерина Кузнецова разорвала отношения с женихом и сейчас является холостячкой.

Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно,

– писала тогда Екатерина Кузнецова.

Их отношения не выдержали расстояния: бывший возлюбленный актрисы проживал и строил бизнес за рубежом, тогда как Екатерина большую часть времени находится в Украине, где строит карьеру и снимается в кино.

Сейчас Екатерина Кузнецова является одной из самых востребованных украинских актрис. Она активно сотрудничает с украинскими брендами, играет в театре и снимается в фильмах и сериалах.

Относительно личной жизни, сердце Екатерины ныне свободно. Актриса неоднократно признавалась, что ее не привлекают классические отношения – она любит, когда избранник является спонтанным и умеет удивлять.

В каком фильме недавно сыграла актриса?

8 января в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Испытательный срок", в котором Катя сыграла главную роль.

Это остроумная украинская романтическая комедия о доверии, вторые шансы и новые начала. История доказывает, что даже самая ожесточенная конкуренция может неожиданно превратиться в настоящую любовь.

В центре сюжета – Полина, гламурная дочь успешного бизнесмена, которая привыкла к беззаботной жизни. После измены отца она вынуждена начать все с нуля и оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. В течение месяца Полина соревнуется за должность с Романом – амбициозным и принципиальным коллегой, который смотрит на мир совсем иначе.

"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма

Профессиональное соперничество постепенно перерастает в конфликты, неожиданные сближения и ситуации, где граница между работой и личными чувствами становится почти незаметной.