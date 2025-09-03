Не так давно актриса Екатерина Кузнецова объявила о расставании с экс-возлюбленным, поэтому теперь ее личная жизнь изрядно интересует фанов. В материале Кино 24 узнаете, что сказала актриса об отношениях с Цимбалюком.
Что говорит Екатерина Кузнецова об отношениях с Цимбалюком?
Тарас Цимбалюк сейчас является одним из самых обсуждаемых мужчин в украинском шоубизнесе. Актриса говорит, что они с Тарасом общаются.
Это мой коллега и бро! Я к нему прекрасно отношусь, он имеет классное чувство юмора, замечательный партнер в плане поддержки. Тарас очень открытый, классный, коммуникабельный. Если хотите сфотографироваться – смело подходите, не стесняйтесь. Он сам все сделает (смеется – Кино 24),
– говорит Екатерина.
Романтических отношений между актерами нет, а вот взаимопонимание есть.
Кузнецова призналась, что терпеть не может актеров, которые во время съемок ждут ее последнюю реплику в диалоге, и если она вдруг говорит не те слова, они теряются, потому что ждали другой конец фразы. Она заметила, что Тарас как раз является тем человеком, который умеет импровизировать и подстраиваться, и подчеркнула, что ей с ним было очень просто в работе.
Что известно о разрыве Екатерины Кузнецовой?
- Екатерина Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом и серфером Максимом Аплиным.
- Известно, что россиянин выехал из страны оккупанта и поддерживал Украину.
- О разрыве с женихом россиянином Екатерина сообщила в своем инстаграме 12 июля 2025 года.
- Актриса не рассказала, что стало причиной разрыва, лишь отметила, что идет в новый этап своей жизни со словами большой благодарности.
- Кроме того, актриса рассказала, что переезжает в Барселону, хотя не планирует навсегда выезжать из Украины. Испания станет для нее местом, куда она будет ездить для отдыха и восстановления.