Не так давно акторка Катерина Кузнецова оголосила про розставання з екскоханим, тому тепер її особисте життя неабияк цікавить фанів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що сказала актора про стосунки з Цимбалюком.
Рекомендуємо В Україні вийде новий фільм про легендарну Мавку, який вразить глядачів: що відомо про стрічку
Що каже Катерина Кузнецова про стосунки з Цимбалюком?
Тарас Цимбалюк зараз є одним із найбільш обговорюваних чоловіків в українському шоубізнесі. Акторка каже, що вони з Тарасом спілкуються.
Це мій колега та бро! Я до нього прекрасно ставлюся, він має класне почуття гумору, чудовий партнер в плані підтримки. Тарас дуже відкритий, класний, комунікабельний. Якщо хочете сфотографуватися – сміливо підходьте, не соромтеся. Він сам усе зробить (сміється – Кіно 24),
– каже Катерина.
Романтичних стосунків між акторами немає, а от взаєморозуміння є.
Кузнецова зізналася, що терпіти не може акторів, які під час зйомок чекають на її останню репліку в діалозі, і якщо вона раптом каже не ті слова, вони губляться, бо чекали інший кінець фрази. Вона зауважила, що Тарас якраз є тією людиною, яка вміє імпровізувати та підлаштовуватися, і підкреслила, що їй з ним було дуже просто у роботі.
Що відомо про розрив Катерини Кузнецової?
- Катерина Кузнецова була у стосунках із російським бізнесменом і серфером Максимом Апліним.
- Відомо, що росіянин виїхав з країни окупанта та підтримував Україну.
- Про розрив з нареченим росіянином Катерина повідомила у своєму інстаграмі 12 липня 2025 року.
- Акторка не розповіла, що стало причиною розриву, лише зазначила, що йде в новий етап свого життя зі словами великої вдячності.
- Окрім того, акторка розповіла, що переїжджає в Барселону, хоча не планує назавжди виїжджати з України. Іспанія стане для неї місцем, куди вона буде їздити для відпочинку та відновлення.