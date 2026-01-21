Они полюбились миллионам: как сейчас выглядят актеры "Игры престолов"

В 2011 году состоялась премьера популярного американского фэнтезийного сериала "Игра престолов", который насчитывает 8 сезонов. Его сняли на основе серии романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

После выхода 1 сезона прошло уже много лет, поэтому главные герои "Игры престолов" изменились. Как они выглядели в сериале и как выглядят сейчас, смотрите в материале 24 Канала.

Как изменились актеры сериала "Игра престолов"?

Шон Бин (Эддард Старк)

Шон Бин / Коллаж Кино 24, фото Getty Images

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)

Питер Динклэйдж / Коллаж Кино 24, фото Getty Images

Лина Гиди (Серсея Ланнистер)

Лина Гиди / Коллаж Кино 24

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)

Эмилия Кларк / Коллаж Кино 24

Кит Харингтон (Джон Сноу)

Кит Харингтон / Коллаж Кино 24, фото Getty Images

О чем 1 сезона "Игры престолов"?

Начинается борьба за власть в Вестеросе. Знатные семьи пытаются выиграть войну за Железный трон. В первом сезоне зрители знакомятся с главными героями сериала: почетным Стражем Севера Эддардом Старком и изгнанной принцессой из падшей династии Дейнерис Таргариен.

Эддарту предлагают стать Десницей короля. Он узнает тайны, которые могут разрушить единство королевства. В то же время Дейнерис пытается возродить свой род. Зрители наблюдают за политическими интригами и предательствами.

"Игра престолов" (1 сезоне): смотрите онлайн трейлер сериала