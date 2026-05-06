Фанати завмерли в очікуванні: Warner Bros зніме фільм за всесвітом "Гри престолів"

Фанати легендарного серіалу "Гра престолів" завмерли в очікуванні. За мотивами всесвіту серіалу готують повнометражний фільм.

Стрічка вже отримала робочу назву "Гра престолів: Завоювання Ейгона". Ще кілька тижнів тому телеканал HBO повідомили про розробку цього проєкту. Про це також писало видання Variety.

Що відомо про розробку фільму "Гра престолів: Завоювання Ейгона"?

Наразі багато деталей про фільм не розкривають. Зокрема, невідомо, коли він вийде та якою буде остаточна назва.

Водночас уже відомо, що сюжет зосередиться на першому завойовнику Ейгону I Таргарієну із династії Таргарієнів у всесвіті романів "Пісня льоду й полум'я". Події, пов'язані з Ейгоном Таргарієном, детально описані у книзі "Вогонь і кров". Про роботу над стрічкою уже написали DiscussingFilm у соцмережі X.

Над сценарієм працюватиме Бо Віллімон, який раніше створював сценарії для серіалу "Картковий будинок", а також для проєкту "Андор".

Імена інших членів знімальної команди, зокрема режисера та акторського складу, поки що не розголошують

Що варто знати про серіал "Гра престолів"?

Серіал "Гра престолів" виходив у 2011-2019 роках на платформі HBO.

Він створений за мотивами книжкової серії "Пісня льоду й полум'я".

Серіал налічує 8 сезонів і 73 епізоди.

Це один із найдорожчих і наймасштабніших телевізійних проєктів у світі.

"Гра престолів" став по-справжньому культовим і отримав понад 59 премій "Еммі".

Після завершення серіалу з'явилися спін-офи, зокрема "Дім дракона".

На IMDb серіал має рейтинг 9,2 бала з 10, що свідчить про його надзвичайно високий успіх як серед глядачів, так і серед критиків.