"Краще, ніж Форсаж": все, що відомо про новий фільм "Гран Туризмо" з Блумом Та Гарбором
10 серпня в українських кінотеатрах вийде американський спортивний фільм "Гран Туризмо". Одну з головних ролей зіграв Орландо Блум, до нього долучилися Арчі Мадекве, Девід Гарбор, Деррен Барнет та інші актори.
Фільм заснований на однойменній серії відеоігор і знятий за мотивами реальної історії про британського підлітка, який захоплювався грою в Gran Turismo, а потім став професійним перегонником. Режисером картини став Нілл Блумкамп ("Робот Чаппі", "Втеча", "Ракка", "Демонічний").
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"Гран Туризмо": що відомо про фільм
Сюжет розповідає про Денна Муро, який одного разу захотів допомогти геймерам, які грають у симулятори перегонів, стати справжніми автогонниками. Всі етапи відбору найкраще пройшов Янн Марденборо. Хлопець добре знав, що справжні заїзди кардинально відрізняються від сидіння перед монітором. Йому ні на мить не давали про це забути усі причетні до перегонів. Втім, у день заїзду Ян довів свою справжню цінність.
"Гран Туризмо" 2023: дивіться трейлер
Розробку кінострічки розпочали у 2013 році. У травні 2022 року розпочалася інтенсивна робота над фільмом Gran Turismo. Основний акторський склад був затверджений у вересні. Зйомки стартували в листопаді 2022 року в Угорщині й тривали до грудня.
З 10 серпня фільм "Гран Туризмо" можна дивитися в усіх кінотеатрах України.
Перші відгуки на "Гран Туризмо"
- "Не фанат гоночок, але виглядає цікаво";
- "У мене мурашки від фільму. Краще ніж Форсаж";
- "Фільм реально хороший, дуже сподобався. Початок фільму – слабенький, багато кліше і нелогічностей. Але середина і кінець – дійсно ТОП. Спойлерити не буду, але тут цікаві повороти сюжету, хороший музичний супровід і дуже крута зйомка. На відміну від Форсажа – фільм живий, є ефект ніби ти теж в машині з головним героєм";
- "Орландо Блум та Девід Гарбор – найкращі";
- "Які б недоліки у цього фільму не були, не можна заперечувати, скільки любові та поваги було вкладено у Gran Turismo загалом";
- "Зрештою, Gran Turismo – це фільм про доброзичливі корпорації, які втілюють мрії в реальність. Надихає";
- "Захоплива поїздка, яка бере образи як зі спортивних фільмів, так і з фільмів про швидкі автомобілі, щоб створити щось більш "реальне", ніж зазвичай вдається будь-якому жанру";
- "Мені здається, це реклама відеоігри, заснована на реальних подіях".