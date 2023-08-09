"Краще, ніж Форсаж": все, що відомо про новий фільм "Гран Туризмо" з Блумом Та Гарбором

10 серпня в українських кінотеатрах вийде американський спортивний фільм "Гран Туризмо". Одну з головних ролей зіграв Орландо Блум, до нього долучилися Арчі Мадекве, Девід Гарбор, Деррен Барнет та інші актори.

Фільм заснований на однойменній серії відеоігор і знятий за мотивами реальної історії про британського підлітка, який захоплювався грою в Gran Turismo, а потім став професійним перегонником. Режисером картини став Нілл Блумкамп ("Робот Чаппі", "Втеча", "Ракка", "Демонічний").

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"Гран Туризмо": що відомо про фільм

Сюжет розповідає про Денна Муро, який одного разу захотів допомогти геймерам, які грають у симулятори перегонів, стати справжніми автогонниками. Всі етапи відбору найкраще пройшов Янн Марденборо. Хлопець добре знав, що справжні заїзди кардинально відрізняються від сидіння перед монітором. Йому ні на мить не давали про це забути усі причетні до перегонів. Втім, у день заїзду Ян довів свою справжню цінність.

"Гран Туризмо" 2023: дивіться трейлер

Розробку кінострічки розпочали у 2013 році. У травні 2022 року розпочалася інтенсивна робота над фільмом Gran Turismo. Основний акторський склад був затверджений у вересні. Зйомки стартували в листопаді 2022 року в Угорщині й тривали до грудня.

З 10 серпня фільм "Гран Туризмо" можна дивитися в усіх кінотеатрах України.

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