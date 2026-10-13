Наче дві краплі води: як зараз виглядає 28-річна онука легендарної Грейс Келлі

28-річна онука голлівудської акторки та княгині Монако, Камілла Готтліб, дедалі частіше привертає увагу публіки своєю разючою схожістю зі знаменитою бабусею.

Як повідомляє HELLO, днями дівчина з'явилася на розкішному благодійному вечорі в Монте-Карло й опинилася в центрі уваги. І хоча серед гостей були Єва Лонгорія та інші знаменитості, саме Каміллу закордонні медіа назвали однією з головних зірок заходу.

Як зараз виглядає онука Грейс Келлі

9 жовтня Камілла Готтліб відвідала благодійний вечір Global Gift Gala Monaco в розкішному Hôtel de Paris Monte-Carlo. Компанію їй склала мати – 61-річна принцеса Стефанія Монакська, молодша донька Грейс Келлі.



Камілла Готтліб з мамою Стефанією / Фото Getty Images



Для виходу Камілла обрала елегантну чорну сукню до підлоги з глибоким V-подібним декольте та довгими рукавами. Образ доповнили розкішне кольє, сережки й зібране біляве волосся з пасмами біля обличчя.

Її мати тим часом віддала перевагу яскравій червоній сукні. На заході також з'явилися Єва Лонгорія, шведська модель Вікторія Сільвстедт та дружина гонщика Формули-1 Шарля Леклера – Александра.

Здавалося б, звичайний вечір у Монако: коштовності, знаменитості та сукні, вартість яких краще навіть не намагатися вгадати. Однак головною інтригою для багатьох стала саме зовнішність онуки кінолегенди.

Що відомо про Каміллу Готтліб

Камілла народилася 15 липня 1998 року. Її матір'ю є принцеса Стефанія Монакська, а батьком – колишній охоронець княжої родини Жан-Раймон Готтліб.

Цікаво, що батьки дівчини ніколи не були одружені. Саме тому, попри походження з княжої родини, Камілла не входить до черги престолонаступництва Монако.

Утім, схоже, життя без перспективи отримати престол її цілком влаштовує. Камілла займається благодійністю, активно веде соцмережі та заснувала організацію Be Safe Monaco, яка бореться з водінням у нетверезому стані.

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