Йому пророкували Оскар-2026: що не так із фільмом "Грішники", у якому зіграв Майкл Джордан

Цей фільм був одним із головних претендентів на Оскар-2026. І хоча стрічці не вдалося здобути омріяну статуетку, а перемогу в номінації "Найкращий фільм" отримала стрічка "Одна битва за іншою", "Грішники" все ж варті уваги.

Дивіться список усіх переможців Оскара-2026 – за посиланням. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все, що варто знати про фільм, а також про його переваги та недоліки.

Рекомендуємо 2 неймовірні фільми на реальних подіях, після перегляду яких хочеться жити

Що не так із "Грішниками" Раяна Куглера?

Фільм "Грішники" – безперечно амбітна робота, яка намагається вийти за межі класичного жанру горору. Стрічка пропонує глядачеві не просто історію, а багатошаровий наратив із глибоким підтекстом: це метафора про біль минулого і про те, як далеко люди готові зайти, аби втекти від власних травм. Саме ця ідейність і сміливість – одна з головних сильних сторін фільму.

Окремої уваги заслуговує атмосфера та музичне оформлення. Вплетення блюзу, джазу та кантрі в історію додає стрічці унікальності та створює особливу емоційну глибину. Музика тут є повноцінним інструментом розкриття персонажів і сенсів.

Серед плюсів також варто відзначити акторську гру. Майкл Джордан, який здобув премію Оскар-2026 у номінації "Найкращий актор", фактично тримає фільм на собі, демонструючи сильну та харизматичну гру. Не менш цікаво виглядає і дебют Семмі Мура, який додає історії живості: його персонаж балансує між легкістю підлітка та емоційною глибиною.

У мережі вже є рецензії на стрічку.

Утім, у фільму є й слабкі сторони. Перш за все, це нерівномірний темп: повільний початок і затягнуте "розкачування" можуть відштовхнути частину глядачів. Крім того, у другій половині стрічки відчуваються проблеми зі сценарієм і логікою подій – сюжет місцями втрачає цілісність.

Ще один нюанс – жанрові очікування. Попри те, що "Грішники" позиціонуються як горор, рівень напруги та страху тут може здатися недостатнім для поціновувачів класичних жахів. Фільм більше зосереджений на сенсах і атмосфері, ніж на власне страхітливих моментах.

Тому "Грішники" це стильне й нестандартне кіно з потужною ідеєю та яскравою акторською грою, яке, однак, не позбавлене сценарних недоліків. Це стрічка для тих, хто готовий до повільного, символічного і дещо експериментального кінодосвіду.

