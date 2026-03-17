Йому пророкували Оскар-2026: що не так із фільмом "Грішники", у якому зіграв Майкл Джордан
- Фільм "Грішники" Раяна Куглера, в якому зіграв Майкл Б. Джордан, отримав найбільше номінацій на Оскар-2026, але не здобув перемогу в номінації "Найкращий фільм".
- Стрічка характеризується багатошаровим наративом, унікальною атмосферою та музичним оформленням, але має недоліки у сценарії та нерівномірний темп.
Цей фільм був одним із головних претендентів на Оскар-2026. І хоча стрічці не вдалося здобути омріяну статуетку, а перемогу в номінації "Найкращий фільм" отримала стрічка "Одна битва за іншою", "Грішники" все ж варті уваги.
У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все, що варто знати про фільм, а також про його переваги та недоліки.
Що не так із "Грішниками" Раяна Куглера?
Фільм "Грішники" – безперечно амбітна робота, яка намагається вийти за межі класичного жанру горору. Стрічка пропонує глядачеві не просто історію, а багатошаровий наратив із глибоким підтекстом: це метафора про біль минулого і про те, як далеко люди готові зайти, аби втекти від власних травм. Саме ця ідейність і сміливість – одна з головних сильних сторін фільму.
Окремої уваги заслуговує атмосфера та музичне оформлення. Вплетення блюзу, джазу та кантрі в історію додає стрічці унікальності та створює особливу емоційну глибину. Музика тут є повноцінним інструментом розкриття персонажів і сенсів.
Серед плюсів також варто відзначити акторську гру. Майкл Джордан, який здобув премію Оскар-2026 у номінації "Найкращий актор", фактично тримає фільм на собі, демонструючи сильну та харизматичну гру. Не менш цікаво виглядає і дебют Семмі Мура, який додає історії живості: його персонаж балансує між легкістю підлітка та емоційною глибиною.
У мережі вже є рецензії на стрічку. Зокрема, розгорнутий огляд фільму "Грішники" опублікували на YouTube-каналі "Кінопил", де відверто обговорюють, які картини варто переглянути, а які краще оминути.
Утім, у фільму є й слабкі сторони. Перш за все, це нерівномірний темп: повільний початок і затягнуте "розкачування" можуть відштовхнути частину глядачів. Крім того, у другій половині стрічки відчуваються проблеми зі сценарієм і логікою подій – сюжет місцями втрачає цілісність.
Ще один нюанс – жанрові очікування. Попри те, що "Грішники" позиціонуються як горор, рівень напруги та страху тут може здатися недостатнім для поціновувачів класичних жахів. Фільм більше зосереджений на сенсах і атмосфері, ніж на власне страхітливих моментах.
Тому "Грішники" це стильне й нестандартне кіно з потужною ідеєю та яскравою акторською грою, яке, однак, не позбавлене сценарних недоліків. Це стрічка для тих, хто готовий до повільного, символічного і дещо експериментального кінодосвіду.
Що варто знати про фільм "Грішники"?
- Фільм "Грішники" Раяна Куглера – це історичний надприродний горор.
- Це перша авторська нефраншизна робота режисера і, як пишуть у мережі, одна з найособистіших у його кар'єрі.
- Головні ролі у стрічці виконали Гейлі Стайнфельд та Майкл Б. Джордан.
- Прем'єра фільму відбулася у квітні 2025 року.
- "Грішники" отримали найбільше номінацій на премію Оскар-2026 і здобули перемоги в кількох категоріях.
- Крім того, стрічка була номінована на низку інших престижних нагород, зокрема "Золотий глобус", премію BAFTA, Премію Гільдії акторів, "Сатурн" та "Вибір критиків".
- Майкл Б. Джордан, який зіграв головну роль, отримав свій перший Оскар у кар'єрі після першої ж номінації.
- Водночас фільм "Грішники" був представлений і в головній категорії "Найкращий фільм", однак не здобув нагороду в цій номінації.