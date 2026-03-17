Ему пророчили Оскар-2026: что не так с фильмом "Грешники", в котором сыграл Майкл Джордан

Этот фильм был одним из главных претендентов на Оскар-2026. И хотя ленте не удалось получить заветную статуэтку, а победу в номинации "Лучший фильм" получила лента "Одна битва за другой", "Грешники" все же достойны внимания.

Смотрите список всех победителей Оскара-2026 – по ссылке. В материале 24 Канала рассказываем все, что стоит знать о фильме, а также о его преимуществах и недостатках.

Что не так с "Грешниками" Райана Куглера?

Фильм "Грешники" – бесспорно амбициозная работа, которая пытается выйти за пределы классического жанра хоррора. Лента предлагает зрителю не просто историю, а многослойный нарратив с глубоким подтекстом: это метафора о боли прошлого и о том, как далеко люди готовы зайти, чтобы убежать от собственных травм. Именно эта идейность и смелость – одна из главных сильных сторон фильма.

Отдельного внимания заслуживает атмосфера и музыкальное оформление. Вплетение блюза, джаза и кантри в историю добавляет ленте уникальности и создает особую эмоциональную глубину. Музыка здесь является полноценным инструментом раскрытия персонажей и смыслов.

Среди плюсов также стоит отметить актерскую игру. Майкл Джордан, получивший премию Оскар-2026 в номинации "Лучший актер", фактически держит фильм на себе, демонстрируя сильную и харизматичную игру. Не менее интересно выглядит и дебют Сэмми Мура, который добавляет истории живости: его персонаж балансирует между легкостью подростка и эмоциональной глубиной.

Впрочем, у фильма есть и слабые стороны. Прежде всего, это неравномерный темп: медленное начало и затянутая "раскачка" могут оттолкнуть часть зрителей. Кроме того, во второй половине ленты ощущаются проблемы со сценарием и логикой событий – сюжет местами теряет целостность.

Еще один нюанс – жанровые ожидания. Несмотря на то, что "Грешники" позиционируются как хоррор, уровень напряжения и страха здесь может показаться недостаточным для ценителей классических ужасов. Фильм больше сосредоточен на смыслах и атмосфере, чем на собственно страшных моментах.

Поэтому "Грешники" это стильное и нестандартное кино с мощной идеей и яркой актерской игрой, которое, однако, не лишено сценарных недостатков. Это лента для тех, кто готов к медленному, символического и несколько экспериментального киноопыта.

Что стоит знать о фильме "Грешники"?