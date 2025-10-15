HBO Max офіційно зайшов на український ринок. Це сталося 14 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на HBO Max. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

HBO Max офіційно запрацював в Україні: що відомо?

З 14 жовтня американський стримінговий сервіс HBO Max офіційно розпочав роботу в Україні.

Користувачам доступні два тарифні плани. Пакет "Стандарт" вартуватиму 7,99 євро на місяць (приблизно 400 гривень). У нього входитиме перегляд контенту одночасно на двох пристроях у форматі Full HD, а також можливість зберігати до 30 завантажень для офлайн-доступу.

Пакет "Преміум" обійдеться у 9,99 євро на місяць (близько 500 гривень). Він підтримує до чотирьох пристроїв одночасно, гарантує якість 4K UHD та звук Dolby Atmos, а також дозволяє завантажувати до 100 епізодів. За додаткову плату можна під'єднати спортивний пакет із телеканалами Eurosport 1 та Eurosport 2.

Бібліотека сервісу включає проєкти від HBO та Max Originals, стрічки всесвіту DC, серії фільмів про улюбленого "Гаррі Поттера", а також культові серіали, такі як "Друзі" та "Секс і місто". Перегляд можливий через мобільний додаток, вебсайт або "Smart TV".

Раніше контент HBO Max був доступним на українському стримінговому сервісі Megogo, і співпраця між платформами продовжується.

Які ще міжнародні стримінгові платформи доступні в Україні?

Окрім HBO Max, яка останньою з міжнародних стримінгових платформ зайшла на український ринок, в Україні також доступні такі сервіси:

Netflix,

Disney+,

Apple TV+,

Prime Video (Amazon),

YouTube Premium.

Крім того, українці можуть користуватися локальними та регіональними платформами, такими як Megogo, Sweet TV, Київстар та іншими.