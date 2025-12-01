Найновіший український серіал з топовими акторами, який змусить сміятись і плакати

26 листопада відбулась прем'єра драми з елементами чорної комедії виробництва SWEET.TV Originals "Ховаючи колишню". Перші п'ять серій вже доступні для перегляду на платформі Національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Інші п'ять з'являться 3 грудня. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо цікаві подробиці створення серіалу, які варто знати усім, хто вагається, чи варто переглядати кінопроєкт.

Що відомо про створення серіалу "Ховаючи колишню"?

На вихід неординарного серіалу автора і режисера Сергія Кулибишева вже давно чекали кінокритики. Крім зіркового складу акторів (Олександр Рудинський, Артур Логай, В'ячеслав Довженко, Слава Бабенков), нова робота вирізняється нетиповим форматом для української кіноіндустрії.

20-хвилинні серії тримають увагу глядача до останньої хвилини, а жанр драми з елементами чорної комедії дозволяє порушувати складні, але такі життєві та актуальні для українців питання – втрати на війні, стосунків, дружби, любові.

Цей серіал створювався на основі того, що відбувається навколо нас. Для мене було важливо зробити історію про прийняття втрати: таку людяну, трохи недолугу, як і ми всі, драматичну, але таку, в якій є місце, щоб не задихнутися і навіть трохи посміятися,

– розповів режисер серіалу Сергій Кулибишев.

Директор з контенту SWEET.TV Юрій Поворозник зазначає, що в серіалі втілилось прагнення компанії створювати якісний локальний контент про українців й сучасне життя в нашій країні.

Ми задумували SWEET.TV Originals ще до повномасштабного вторгнення. З самого початку хотіли створювати якісні локальні історії – про українців, про наше життя, про те, що торкається кожного з нас. Коли я прочитав першу серію "Ховаючи колишню", стало очевидно, що це втілює нашу концепцію,

– зазначив він.

У серіалі закладені цінності – життя понад усе, дружба та, безумовно, любов.

Про що сюжет серіалу "Ховаючи колишню"?

Сюжет обертається навколо зустрічі чотирьох чоловіків на похороні їх спільної колишньої, яка загинула на війні. Переживаючи втрату – кожен по-своєму, – герої вдаються в питання: "Кого дівчина кохала найбільше?", "Хто підштовхнув її піти на фронт?". Глядач стає свідком щирих чоловічих розмов, в яких піднімаються питання, які задає собі кожен, але мало хто говорить вголос.

Ми розуміли, що тематика й складність історії можуть викликати різні емоції, але саме кіно і серіали допомагають порушувати важливі питання, яких у нашому кінематографі зараз небагато. Мені здається, що "Ховаючи колишню" зможе відкрити очі на це у суспільстві, а глядачі, які пройдуть шлях разом із героями, знайдуть у цьому щось для себе і стануть сильнішими та більш чесними із собою,

– розповів Юрій Поворозник.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Для серіалу проводили повноцінні акторські репетиції, що досі вкрай рідко практикується при створенні українських фільмів та серіалів. Також цікаво, що у серіалі глядач не знає імен ні головних героїв, ні їх колишньої. Але для внутрішньої роботи зі сценарієм головні персонажі були позначені іменами героїв історії "Три мушкетери" – Атос, Портос, Араміс і Д'Артаньян.

Які саундтреки звучать у серіалі "Ховаючи колишню"?

Саундтреком до "Ховаючи колишню" стала пісня "Чай", яку створила співачка Klavdia Petrivna спеціально для цього проєкту.

Спеціально підібрані композиції для фінальних титрів. У фінальних титрах кожної серії звучать музичні композиції або вірш, що резонують з емоціями аудиторії та відображають настрій епізоду: