Інші п'ять з'являться 3 грудня. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо цікаві подробиці створення серіалу, які варто знати усім, хто вагається, чи варто переглядати кінопроєкт.
Що відомо про створення серіалу "Ховаючи колишню"?
На вихід неординарного серіалу автора і режисера Сергія Кулибишева вже давно чекали кінокритики. Крім зіркового складу акторів (Олександр Рудинський, Артур Логай, В'ячеслав Довженко, Слава Бабенков), нова робота вирізняється нетиповим форматом для української кіноіндустрії.
20-хвилинні серії тримають увагу глядача до останньої хвилини, а жанр драми з елементами чорної комедії дозволяє порушувати складні, але такі життєві та актуальні для українців питання – втрати на війні, стосунків, дружби, любові.
Цей серіал створювався на основі того, що відбувається навколо нас. Для мене було важливо зробити історію про прийняття втрати: таку людяну, трохи недолугу, як і ми всі, драматичну, але таку, в якій є місце, щоб не задихнутися і навіть трохи посміятися,
– розповів режисер серіалу Сергій Кулибишев.
Директор з контенту SWEET.TV Юрій Поворозник зазначає, що в серіалі втілилось прагнення компанії створювати якісний локальний контент про українців й сучасне життя в нашій країні.
Ми задумували SWEET.TV Originals ще до повномасштабного вторгнення. З самого початку хотіли створювати якісні локальні історії – про українців, про наше життя, про те, що торкається кожного з нас. Коли я прочитав першу серію "Ховаючи колишню", стало очевидно, що це втілює нашу концепцію,
– зазначив він.
У серіалі закладені цінності – життя понад усе, дружба та, безумовно, любов.
Про що сюжет серіалу "Ховаючи колишню"?
Сюжет обертається навколо зустрічі чотирьох чоловіків на похороні їх спільної колишньої, яка загинула на війні. Переживаючи втрату – кожен по-своєму, – герої вдаються в питання: "Кого дівчина кохала найбільше?", "Хто підштовхнув її піти на фронт?". Глядач стає свідком щирих чоловічих розмов, в яких піднімаються питання, які задає собі кожен, але мало хто говорить вголос.
Ми розуміли, що тематика й складність історії можуть викликати різні емоції, але саме кіно і серіали допомагають порушувати важливі питання, яких у нашому кінематографі зараз небагато. Мені здається, що "Ховаючи колишню" зможе відкрити очі на це у суспільстві, а глядачі, які пройдуть шлях разом із героями, знайдуть у цьому щось для себе і стануть сильнішими та більш чесними із собою,
– розповів Юрій Поворозник.
"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу
Для серіалу проводили повноцінні акторські репетиції, що досі вкрай рідко практикується при створенні українських фільмів та серіалів. Також цікаво, що у серіалі глядач не знає імен ні головних героїв, ні їх колишньої. Але для внутрішньої роботи зі сценарієм головні персонажі були позначені іменами героїв історії "Три мушкетери" – Атос, Портос, Араміс і Д'Артаньян.
Які саундтреки звучать у серіалі "Ховаючи колишню"?
Саундтреком до "Ховаючи колишню" стала пісня "Чай", яку створила співачка Klavdia Petrivna спеціально для цього проєкту.
Спеціально підібрані композиції для фінальних титрів. У фінальних титрах кожної серії звучать музичні композиції або вірш, що резонують з емоціями аудиторії та відображають настрій епізоду:
- "До краплі", Anton Kramer & YUVI
- "Любов", KLER
- "Мереживо", Shmiska
- Вірш "Якби можна сховати час", Ян Гуцул
- "Ptaha Fred", The Unsleeping
- "Ти лише мить", Тóнка
- "Токсини", EPOLETS
- "Сніг", Anna Petrash
- "Чай", Klavdia Petrivna
- "І кожен дасть мені своє ім'я", Lely45