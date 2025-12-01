Остальные пять появятся 3 декабря. В материале 24 Канала рассказываем интересные подробности создания сериала, которые стоит знать всем, кто колеблется, стоит ли просматривать кинопроект.

Что известно о создании сериала "Пряча бывшую"?

Выход неординарного сериала автора и режиссера Сергея Кулибышева уже давно ждали кинокритики. Кроме звездного состава актеров (Александр Рудинский, Артур Логай, Вячеслав Довженко, Слава Бабенков), новая работа отличается нетипичным форматом для украинской киноиндустрии.

20-минутные серии держат внимание зрителя до последней минуты, а жанр драмы с элементами черной комедии позволяет поднимать сложные, но такие жизненные и актуальные для украинцев вопросы – потери на войне, отношений, дружбы, любви.

Этот сериал создавался на основе того, что происходит вокруг нас. Для меня было важно сделать историю о принятии потери: такую человечную, немного непутевую, как и мы все, драматическую, но такую, в которой есть место, чтобы не задохнуться и даже немного посмеяться,

– рассказал режиссер сериала Сергей Кулибышев.

Директор по контенту SWEET.TV Юрий Поворозник отмечает, что в сериале воплотилось стремление компании создавать качественный локальный контент об украинцах и современной жизни в нашей стране.

Мы задумывали SWEET.TV Originals еще до полномасштабного вторжения. С самого начала хотели создавать качественные локальные истории – об украинцах, о нашей жизни, о том, что касается каждого из нас. Когда я прочитал первую серию "Пряча бывшую", стало очевидно, что это воплощает нашу концепцию,

– отметил он.

В сериале заложены ценности – жизни превыше всего, дружба и, безусловно, любовь.

О чем сюжет сериала "Пряча бывшую"?

Сюжет вращается вокруг встречи четырех мужчин на похоронах их общей бывшей, которая погибла на войне. Переживая потерю – каждый по-своему, – герои задаются вопросами: "Кого девушка любила больше всего?", "Кто подтолкнул ее уйти на фронт?". Зритель становится свидетелем искренних мужских разговоров, в которых поднимаются вопросы, которые задает себе каждый, но мало кто говорит вслух.

Мы понимали, что тематика и сложность истории могут вызывать разные эмоции, но именно кино и сериалы помогают поднимать важные вопросы, которых в нашем кинематографе сейчас немного. Мне кажется, что "Пряча бывшую" сможет открыть глаза на это в обществе, а зрители, которые пройдут путь вместе с героями, найдут в этом что-то для себя и станут сильнее и более честными с собой,

– рассказал Юрий Поворозник.

"Пряча бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

Для сериала проводили полноценные актерские репетиции, что до сих пор крайне редко практикуется при создании украинских фильмов и сериалов. Также интересно, что в сериале зритель не знает имен ни главных героев, ни их бывшей. Но для внутренней работы со сценарием главные персонажи были обозначены именами героев истории "Три мушкетера" – Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян.

Какие саундтреки звучат в сериале "Пряча бывшую"?

Саундтреком к "Пряча бывшую" стала песня "Чай", которую создала певица Klavdia Petrivna специально для этого проекта.

Специально подобранные композиции для финальных титров. В финальных титрах каждой серии звучат музыкальные композиции или стихотворение, резонирующие с эмоциями аудитории и отражающие настроение эпизода: