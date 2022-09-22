"Заливаю все слізьми", – Цілик розповіла, як дізналася про звільнення з полону Іллі Самойленка

Українська режисерка Ірина Цілик відреагувала на звільнення наших захисників "Азовсталі". Зокрема про те, що Ілля Самойленко вдома, їй повідомила його мати – Алла Самойленко.

У рамках великого обміну полоненими 21 вересня, Україна повернула Іллю Самойленка – ветерана АТО та захисника "Азовсталі". Його мати, Алла Самойленко є кастинг-директоркою багатьох українських фільмів.

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Ірина Цілик відреагувала на звільнення захисників "Азовсталі"

Коли Іллю Самойленка, який давав пресконференцію прямо з території заводу англійською мовою, звільнили з полону, його мати написала своїй колезі Ірині Цілик. "Я вчора плакала від щастя, коли Алла Самойленко написала в приват, що її син – відомий "азовець" Ілля Самойленко – все ж таки звільнений з полону", – зазначила вона.

У фейсбуці режисерка не стримала емоцій. Вона доповнила: "Зараз дивлюся жадібно всі ці відео зі звільненими полоненими й, чесно кажучи, заливаю все слізьми, бо на це неможливо дивитися спокійно".

Ось іде медичка Мар'яна, яка потрапила в полон вагітною, – притримує ніжно вже дуже великого живота. Ось ідуть інші, але когось зі своїх вони ведуть (немає ноги?), а когось несуть на ношах. Ось один із хлопців опускається на коліна і торкається своєї землі. Ну як це можна витримати?,

– написала Цілик.

Усі помітили, що звільнені Герої страшенно втомлені, змучені, адже що вони пережили, ми не можемо собі уявити. "Але усміхаються, тримаються гідно, в усьому цьому стільки шляхетності. Яке щастя, що ці люди повернулися додому, до своїх сімей, до України. Один з найособливіших днів цієї війни", – підсумувала Цілик.

Пресконференція на "Азовсталі", яку давав Ілля Самойленко: дивіться відео

Масштабний обмін полоненими 21 вересня: коротко про головне

Увечері 21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та росією. До України повернулися 215 героїв (їх обміняли на кума путіна віктора медведчука), 5 з яких – бойові командири (їх обміняли на 55 окупантів та зрадників).

Бойові командири до кінця війни та нашої перемоги перебуватимуть на території Туреччини під протекцією Реджепа Ердогана. З повним списком тих, кого вдалося повернути, можна ознайомитися тут.