Після 15 років перерви: фільм про археолога "Індіана Джонс" вийшов онлайн – де дивитися

П'ята стрічка про археолога Індіану Джонса нарешті вийшла онлайн. Усі, хто не зміг фільм подивитися в кіно, мають змогу зробити це зараз.

Події фільму розгортаються у 1969 році. Археолог Індіана Джонс хвилюється через те, що американська влада вербує колишніх нацистів аби перемоги СРСР у "космічній гонитві".

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"Індіана Джонс" вийшов онлайн

Жанр, країна: екшн, бойовик, пригоди, США.

У головних ролях: Гаррісон Форд, Антоніо Бандерас, Тобі Джонс, Фібі Воллер-Брідж, Джон Ріс-Девіс, Шонетт Рене Вілсон

Режисер: Джеймс Менґолд.

Тривалість: 154 хвилини.

Вікові обмеження: 12+.

Де дивитися онлайн: UASerials, Megogo.

За сюжетом, на літнього авантюриста чекають нові пригоди, а його спільницею у цьому випробуванні стала Хелена, його хрещена. Разом вони виступають проти Юргена Воллера, колишнього нациста і науковця NASA, який прагне виправити минулі "помилки" Гітлера.

Попередні фільми цієї франшизи спільно зібрали майже 2 мільярди доларів у всьому світі, при загальних витратах на виробництво в сумі 279 мільйонів.

Цікавий факт! Джонса довелося суттєво омолодити для нової частини фільму, тож над проєктом працювали понад 100 художників. Було використано техніку на основі машинного навчання під назвою ILM FaceSwap. Сам Гаррісон Форд залишився задоволений тим, який вигляд мав молодий Інді у новому фільмі.

"Індіана Джонс і Реліквія долі": дивіться трейлер українською