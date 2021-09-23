Ірина Поплавська, героїня серіалу "Моя улюблена Страшко", назвала свої улюблені фільми

Акторка Ірина Поплавська, яка перевтілилася у скромну та розумну Настю Глушко у серіалі "Моя улюблена Страшко", назвала свої найулюбленіші фільми.

Днями у сторіс Ірина Поплавська опублікувала список найкращих кінострічок, які вона радить переглянути кожному. ​За словами Ірини, це далеко не весь список, є ще "ціла купа", яку вона не може згадати.

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Улюблені фільми Ірини Поплавської – Насті Глушко

"Адвокат диявола", 1997 рік;

"Янгольське серце", 1987 рік;

"Конгрес", 2013 рік;

"Петля часу", 2012 рік;

"Розповіді", 2012 рік;

"Амелі", 2001 рік;

"Містер Ніхто", 2009 рік;

"Мама!" 2017 рік;

"Інтерстеллар", 2014 рік;

"Пульс", 2020 рік;

"Людина дощу", 1988 рік;

"Ігри розуму", 2001 рік.



Скриншот сторіс з інстаграму / Фото з інстаграму Ірини Поплавської

Що відомо про популярний український серіал "Моя улюблена Страшко"

Цікаво, що колумбійський серіал Betty la fea транслювався в більш ніж 180 країнах та перекладений на 25 мов. Українська адаптація серіалу відрізняється від оригінального формату. Серіал зображає реалії великого міста, всі проблеми та виклики. У ньому підняли питання мобінгу (булінгу на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші. Нікому не секрет, що світ змінюється і всі ми також.

Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" своїми діями хоче довести усім, що красивий одяг та приваблива зовнішність – це не найголовніші якості у людини. Вона власним прикладом показує, що важливі й такі якості, які варто розпізнати з перших хвилин, – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. До того ж відчуття відповідальності та здорового глузду.

Моя героїня Настя Глушко дуже добра, абсолютно чиста душа. Але разом з тим вона дуже сильна,

– ділиться акторка.

Нагадаємо, україномовний серіал розповідає про життя дівчини, яка влаштувалася на роботу асистентом директора великої косметичної компанії Bon Visage. Однак, потрапивши у такий красивий і багатий світ, вона себе почуває як "сіра мишка" – незатишно й невпевнено. Згодом її начальник все-таки починає бачити в головній героїні щось більше, аніж скромну помічницю.

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