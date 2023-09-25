"Це була моя помилка": Ірма Вітовська найбільше шкодує за зйомки у серіалі "Останній москаль"

Актриса Ірма Вітовська знялася у багатьох цікавих українських фільмах та серіалах, серед яких "Мої думки тихі", "Молода", "Між нами". Однак є роль, за яку вона шкодує найбільше.

Йдеться про комедійний серіал "Останній москаль", який вийшов у 2015 році. Ірма зіграла роль продавчині крамниці у першому сезоні.

Рекомендуємо Готуйте попкорн: 5 комедій про спортивні змагання для ідеальних вихідних із друзями

У шоу також зіграли росіянин Ігор Скрипко, українські актори Юрій Горбунов, Володимир Горянський, Назар Задніпровський і зрадниця Галина Безрук.

Ірма Вітовська вважає участь у серіалі "Останній москаль" помилкою

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

У інтерв'ю РБК Ірма наголосила, що після Євромайдану єдиним своїм несвідомим гріхом вважає серіал "Останній москаль".

Я не читала сценарій повністю, а тільки свої сцени, які були прив'язані локально до одного виконавця, імене вони не злякали. Це була моя помилка,

– зазначила вона.

У другому сезоні серіалу Ірма Вітовська вже не брала участі. Вона пояснила це поганою комунікацією з командою, яка тоді працювала над шоу: "Якщо ви не виконуєте якусь програму, ви можете бути в репресії – вас не будуть знімати всі продукти цього каналу".

Зараз акторка відмовилася від ролей у комедійних проєктах: "Я зараз відмовляюся від всіх комедій, тому що не бачу внутрішнього відголосу, що я готова грати цей матеріал. Я чесна акторка, я ніколи не йшла грати, якщо мені дуже щось не хочеться".

Це цікаво 5 українських акторів, які відмовилися від співпраці з росіянами ще у 2014 році

Яку роль Ірма вважає найкращою у своїй кар'єрі

Варто зазначити, що у 2018 році Вітовська зіграла роль баби Прісі в українсько-американському художньому фільмі жахів "Брама". Цю роль вона вважає дуже важливою у своїй кар'єрі. "Хороша, надскладна і важлива для мене залишається роль баби Прісі в "Брамі" тому, що вона вічна. І це тема дуже важлива для нас. А найкраща моя робота – попереду".

"Брама": дивіться онлайн трейлер фільму

Крім цього, вона поділилася, що війна здійснила сильний вплив на розвиток українського кіно, через це багато акторів втратили роботу: "Зараз в мене болить серце, що війна робить стоп-паузу у кар'єрі багатьох молодих акторів. Так, через війну вони стануть кращими, об'ємнішими, злішими, динамічнішими акторами, але вік не стоїть на місці. І мені оце дуже болить".