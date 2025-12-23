Забудьте про "Іронію долі": 3 старі новорічні фільми, які треба побачити хоч раз у житті

Наближається час Різдва, коли всім хоча б на трішки хочеться повірити в диво. Інколи ми шукаємо це диво у святкових фільмах, на яких виросли. Однак не варто забувати про те, що чимало популярних фільмів, які ми звикли переглядати щороку, належать Росії.

Однією з таких стрічок є "Іронія долі". 24 Канал підготував добірку альтернативних старих різдвяних фільмів, які наповнять ваші серця любов'ю і теплом.

Теж цікаво На будь-який смак: які українські серіали захоплюють своїми небанальними сюжетами

Які старі різдвяні фільми має побачити кожен?

"Це дивовижне життя", 1946

Це надзвичайно чуттєвий фільм, який обожнюють у всьому світі. Якщо плануєте подивитися його, приготуйтеся до того, що без сліз не обійдеться. Головний герой – Джордж Бейлі з дитинства мріяв вирватися зі свого маленького містечка. Однак обставити завжди складалися так, що йому доводилося допомагати іншим, жертвуючи власними мріями. Фінансові проблеми поступово доводили Джорджа до відчаю, тож одного разу він вирішив покінчити з життям. У холодну зимову ніч він стояв на мосту й навіть не здогадувався, що все кардинально зміниться лишень за мить.

"Це дивовижне життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кучерявка Сью", 1991

Комедія про дрібних аферистів, які опинилися в Чикаго напередодні Різдва, точно ідеально підійде для перегляду з дітьми. Білл Дансер і його названа донька Сьюзер – бродяги, які всіляко намагаються вижити. Вони не соромляться грітися в церквах, запозичувати їжу в церквах, однак є одна умова – не краси, не вдаватися до масштабних обманів та порушувати лише "погані" закони".

"Кучерявка Сью": дивіться онлайн трейлер фільму

"Диво на 34-й вулиці", 1994

Цей фільм точно сподобається тим, хто хоче подивитися щось світле. Санта Клаус, одягнутий у звичайне пальто, розгулює вулицями святкового Нью-Йорка. Ненавмисно він привертає увагу не лише дітей, а й дорослих, адже роздає уроки майстерності та настанови чоловікові, який лише одягнув костюм Санта Клауса. Так його пригледіла співробітниця універмагу Дора Вокер, яка запропонувала попрацювати Сантою в магазині. Однак є маленька донька Дори – Сьюзан, яка ніяк не вірить в те, що Санта справжній, тож йому доводиться всіляко переконувати дівчинку.

"Диво на 34-й вулиці": дивіться онлайн трейлер фільму