Іспанські режисери вже не раз довели, що їхні стрічки можуть бути і пристрасними, і шокуючими, і глибокими водночас.

Відтак, Кіно 24 підготував добірку іспанських фільмів, від яких складно відірватися. Тут є стрічки на будь-який смак – від напружених трилерів і моторошних жахів до щемливої драми та комедії.

"Невидимий гість"

Цей трилер тримає інтригу від першої до останньої хвилини. Успішний бізнесмен прокидається в готельному номері поруч із мертвою коханкою. Двері замкнені зсередини, а всі докази ведуть саме до нього. Та чи справді він убивця? Єдина людина, яка може допомогти йому уникнути в'язниці, – досвідчена адвокатка Вірджинія Гудман. У них є лише одна ніч, щоб розкрити правду.

"Невидимий гість": дивіться відео онлайн

"Шкіра, в якій я живу"

Режисер Педро Альмодовар та Антоніо Бандерас у головній ролі – вже сама ця комбінація вражає. У центрі сюжету пластичний хірург, який винайшов унікальну штучну шкіру. Його геніальність переплітається з жагою помсти: він готовий піти на все, аби покарати ґвалтівника своєї доньки.

"Шкіра, в якій я живу": дивіться відео онлайн

"Море всередині"

Зворушлива драма, знята за реальними подіями. Історія моряка Рамона Сампедро, який після невдалого стрибка у воду залишився паралізованим і майже тридцять років був прикутий до ліжка. Увесь цей час він боровся за право на евтаназію. Стрічка зосереджується на останніх роках його життя та складних стосунках із двома жінками, що відіграли ключову роль у його долі.

"Море всередині": дивіться трейлер онлайн

"Жінки на межі нервового зриву"

Іспанська комедія 1988 року від Педро Альмодовара, що розгортається на яскравих вулицях Мадрида. Це історія про жінок, чиє життя охоплюють хаос, любовні колізії, зрада й пошуки прощення. Стрічка з гумором і чуттєвістю показує уразливість і силу жінок, торкаючись проблем, актуальних у сучасному світі.

"Жінки на межі нервового зриву": дивіться трейлер онлайн

