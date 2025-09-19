От них трудно оторваться: лучшие испанские фильмы на любой вкус
- Статья предлагает подборку испанских фильмов разных жанров, включая триллеры, драмы и комедии.
- Описаны такие ленты, как "Невидимый гость", "Кожа, в которой я живу", "Море внутри" и "Женщины на грани нервного срыва".
Испанские режиссеры уже не раз доказали, что их ленты могут быть и страстными, и шокирующими, и глубокими одновременно.
Следовательно, Кино 24 подготовил подборку испанских фильмов, от которых сложно оторваться. Здесь есть ленты на любой вкус – от напряженных триллеров и ужасов до щемящей драмы и комедии.
"Невидимый гость"
Этот триллер держит интригу от первой до последней минуты. Успешный бизнесмен просыпается в гостиничном номере рядом с мертвой любовницей. Дверь заперта изнутри, а все улики ведут именно к нему. Но действительно ли он убийца? Единственный человек, который может помочь ему избежать тюрьмы, – опытный адвокат Вирджиния Гудман. У них есть только одна ночь, чтобы раскрыть правду.
"Невидимый гость": смотрите видео онлайн
"Кожа, в которой я живу"
Режиссер Педро Альмодовар и Антонио Бандерас в главной роли – уже сама эта комбинация поражает. В центре сюжета пластический хирург, который изобрел уникальную искусственную кожу. Его гениальность переплетается с жаждой мести: он готов пойти на все, чтобы наказать насильника своей дочери.
"Кожа, в которой я живу": смотрите видео онлайн
"Море внутри"
Трогательная драма, снята по реальным событиям. История моряка Рамона Сампедро, который после неудачного прыжка в воду остался парализованным и почти тридцать лет был прикован к постели. Все это время он боролся за право на эвтаназию. Лента сосредотачивается на последних годах его жизни и сложных отношениях с двумя женщинами, сыгравших ключевую роль в его судьбе.
"Море внутри": смотрите трейлер онлайн
"Женщины на грани нервного срыва"
Испанская комедия 1988 года от Педро Альмодовара, разворачивающаяся на ярких улицах Мадрида. Это история о женщинах, чью жизнь охватывают хаос, любовные коллизии, предательство и поиски прощения. Лента с юмором и чувственностью показывает уязвимость и силу женщин, касаясь проблем, актуальных в современном мире.
"Женщины на грани нервного срыва": смотрите трейлер онлайн
Накануне мы также писали о новой испанской мелодраме с актером "Три метра над уровнем неба".