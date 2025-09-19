Чтобы объяснить почему этот фильм настолько интересен и важен, Кино 24 собрало для вас 5 интригующих фактов о новинке.

Почему стоит посмотреть фильм "Глухая"?

Призер Берлинале

Мировая премьера "Глухой" состоялась на 75-м Берлинском кинофестивале в феврале этого года. Лента вошла в специальную программную секцию Panorama, где была отмечена Призом зрительских симпатий. Однако на этом фестивальная история не завершилась, ведь чуть позже картину показали еще на нескольких престижных фестивалях класса "А": в Карловых Варах и Шанхае.

"Глухая": смотрите онлайн трейлер фильма

Перспективный дебют

"Глухая" является полнометражным дебютом для испанского режиссера Эвы Либертад. Фильм развивает идеи ее одноименного короткого метра, который в 2021 году получил номинацию на национальную кинопремию "Гоя". Получит ли полный метр аналогичную номинацию узнаем чуть позже, но на фестивале в Малаге его уже назвали лучшим испанским фильмом года. К тому же Испанская Киноакадемия включила ленту в шорт-лист из трех потенциальных кандидатов на получение Оскара от страны.

Важная проблематика

Картина Эвы Либертад стала полноценным погружением в тему материнства для неслышащих женщин. Режиссер специально общалась со многими мамами, которые сталкивались с этой проблемой, чтобы узнать об их переживаниях и эмоциях, о трудностях во время беременности и коммуникации с ребенком, а также о том, как этот опыт повлиял на их брак и отношения с партнером. По словам режиссера вдохновением для такого всеобъемлющего исследования стала личная история ее сестры, которая сама имеет недостатки слуха: ""Глухая" родилась тогда, когда моя сестра задумалась над материнством. Она поделилась со мной своими страхами как неслышащая женщина, которая хочет быть матерью в мире слышащих. Я поняла, что никогда об этом не думала".



"Глухая" / Кадр из фильма

Актерский состав

Для того, чтобы добавить картине еще больше искренности и правдивости, главную роль в полном метре, как собственно и в коротком, исполнила Мириам Гарло – неслышащая актриса и по совместительству та самая сестра режиссера. Ее экранным партнером стал Альваро Сервантес – звезда популярной испанской мелодрамы "Три метра над уровнем неба". Третьим героем этого экранного семейства стал, конечно же, ребенок. Чтобы правдиво изобразить его взросление на съемочной площадке поочередно находились 7 разных малышей.

Положительные отзывы прессы

Судя по рецензиям профессиональных критиков, а также зрительских рейтингов на популярных платформах-агрегаторах, фильм восприняли довольно тепло. На IMDB лента оценена на 7,4 из 10, а на Letterboxd имеет солидные 4,0 из 5. На последней платформе "Глухая" даже вошла в список топ-50 лучших фильмов 2025 года, заняв в нем 27 место.