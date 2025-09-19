Аби пояснити чому цей фільм настільки цікавий та важливий, Кіно 24 зібрало для вас 5 інтригуючих фактів про новинку.

Чому варто подивитись фільм "Глуха"?

Призер Берлінале

Світова прем'єра "Глухої" відбулась на 75-му Берлінському кінофестивалі в лютому цього року. Стрічка увійшла до спеціальної програмної секції Panorama, де була відзначена Призом глядацьких симпатій. Однак на цьому фестивальна історія не завершилась, адже трохи пізніше картину показали ще на кількох престижних фестивалях класу "А": у Карлових Варах і Шанхаї.

"Глуха": дивіться онлайн трейлер фільму

Перспективний дебют

"Глуха" є повнометражним дебютом для іспанської режисерки Еви Лібертад. Фільм розвиває ідеї її однойменного короткого метру, який у 2021 році отримав номінацію на національну кінопремію "Ґоя". Чи отримає повний метр аналогічну номінацію дізнаємось трохи пізніше, але на фестивалі в Малазі його вже назвали кращим іспанським фільмом року. До того ж Іспанська Кіноакадемія включила стрічку до шорт-листа з трьох потенційних кандидатів на здобуття Оскара від країни.

Важлива проблематика

Картина Еви Лібертад стала повноцінним зануренням у тему материнства для нечуючих жінок. Режисерка спеціально спілкувалась із багатьма мамами, які стикались із цією проблемою, аби дізнатись про їхні переживання та емоції, про труднощі під час вагітності та комунікацію з дитиною, а також про те, як цей досвід вплинув на їх шлюб та стосунки з партнером. За словами режисерки натхненням для такого всеосяжного дослідження стала особиста історія її сестри, яка сама має вади слуху: ""Глуха" народилася тоді, коли моя сестра задумалась над материнством. Вона поділилася зі мною своїми страхами як нечуюча жінка, яка хоче бути матір'ю у світі чуючих. Я зрозуміла, що ніколи про це не думала".



"Глуха" / Кадр з фільму

Акторський склад

Задля того, щоб додати картині ще більше щирості та правдивості, головну роль у повному метрі, як власне й у короткому, виконала Міріам Ґарло – нечуюча акторка та за сумісництвом та сама сестра режисерки. Її екранним партнером став Альваро Сервантес – зірка популярної іспанської мелодрами "Три метри над рівнем неба". Третім героєм цього екранного сімейства стала, звісно ж, дитина. Аби правдиво зобразити її дорослішання на знімальному майданчику по черзі перебували 7 різних малюків.

Схвальні відгуки преси

Судячи з рецензій професійних критиків, а також глядацьких рейтингів на популярних платформах-агрегаторах, фільм сприйняли доволі тепло. На IMDB стрічка оцінена на 7,4 з 10, а на Letterboxd має поважні 4,0 з 5. На останній платформі "Глуха" навіть увійшла до списку топ-50 найкращих фільмів 2025 року, зайнявши в ньому 27 місце.