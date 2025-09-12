Преодолеть такие ощущения может помочь кино – лента, заставляющая переосмыслить собственные ценности. В материале Кино 24 мы рассказываем о фильме "Солтберн": какой у него сюжет и почему стоит уделить ему внимание.

Советуем Фильмы для самых смелых: 5 триллеров, после которых вы не сможете заснуть

Что известно о фильме "Солтберн"?

"Солтберн" – это психологический триллер-драма, премьера которого состоялась 17 ноября 2023 года.

В центре сюжета одаренный и застенчивый студент Оливер Квик, который попадает в Оксфорд и наталкивается на богатого аристократа Феликса. Тот приглашает его провести лето в своем роскошном поместье. Знакомство с родными Феликса приводит Оливера к невероятным последствиям.

"Солтберн": смотрите онлайн трейлер фильма

В свое время эта лента взорвала тикток, видео и комментарии с одноименным хештегом #saltburn набрали более 2,3 миллиарда просмотров. Многие говорят, что эта история об абсолютной переоценке ценностей, поиск своего настоящего "Я" и о том, как легко заблудиться в мире и исказить собственную реальность.

Лента собрала совершенно разные отзывы зрителей. Некоторые отмечают, что это фильм-шедевр. Зрители отмечают высокое качество актерской игры, эстетику в ленте, смелость в освещении социальных тем, в частности, классового неравенства, сцены и кадры, которые надолго остаются в памяти. Однако критикуют за предсказуемость сюжета.

В фильме много отвратительных и шокирующих сцен, поэтому ленту лучше не смотреть тем, кто не любит дискомфорт. Некоторые также отмечают недостаточную глубину сюжета и персонажей. Однако кинокритики положительно отзывается о ленте, поэтому вы можете посмотреть фильм и составить собственное впечатление.

Какие еще фильмы стоит посмотреть для самоанализа?

Часто осенью хочется выпустить эмоции и хорошо поплакать. Кинематограф идеально в этом может помочь, ведь есть список фильмов, которые могут довести до слез даже самого черствого человека. Среди таких фильмов:

"Звездочки на земле"

"Уилл и Харпер"

"Фрагменты женщины"

"Сладкая скорбь"

Выбирайте ленту для просмотра и восстанавливайте свое ментальное состояние.