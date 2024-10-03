Історія братів, які вбили своїх батьків: чи варто дивитися нову кримінальну драму Netflix

На Netflix 19 вересня відбулась прем'єра кримінального серіалу "Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів". Це другий сезон антології "Монстр", автором якої є Раян Мерфі. Перша частина розповідала про Джеффрі Дамера.

Другий сезон серіалу, як і перший, заснований на реальній історії. Мова йде про братів Лайла та Еріка Менендесів, яких у 1996 році засудили до довічного ув'язнення за вбивство своїх батьків. Кіно 24 розповість про серіал та його героїв детальніше.

Дивіться також 10 топових серіалів, які стали фаворитами українців на Netflix

Хто такі брати Менендеси

Джозеф Лайл Менендес та Ерік Гейлен Менендес – брати, що вбили власних батьків Хосе та Кітті Менендесів. Юнаки, яким на той час було 21 і 18 років відповідно, скоїли злочин 20 серпня 1989 року, вистреливши у батьків з близької відстані у їхньому маєтку в Беверлі-Гіллз.

Сторона обвинувачення стверджувала, що брати вбили батьків з метою успадкувати їхні статки. Тоді як Лайл та Ерік переконували, що зробили це через роки фізичного та сексуального насильства з боку батька й байдужість матері.

У 1996 році присяжні визнали братів винними у вбивстві першого ступеня. Менендесів засудили до довічного ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення. Про їхню справу гуділа преса у США у 90-х.

Про що розповідає серіал

Раян Мерфі та Netflix показують історію братів Менендесів з різних боків, щоб розібратися, для чого вони вбили батьків. Події розгортаються з погляду батьків, братів та їхніх родичів. Тут показали й те, як Лайл та Ерік витрачали кошти після вбивства, їхнє, ймовірно, складне дитинство у насиллі й травмах, як розгорталися стосунки батьків та їхній шлюб, а також арешт і судовий процес.

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів": дивіться трейлер онлайн

Головні ролі виконали Ніколас Чавес (Лайл) і Купер Кох (Ерік), Хав'єр Бардем (Хосе) та Хлоя Севіньї (Кітті).

Як реагують на серіал

Серіал вийшов 19 вересня та став одним із найпопулярніших на Netflix. Він досі займає перші місця у багатьох країнах прямо зараз.

Водночас критики не так позитивно висловлюються про другий сезон "Монстрів". Рецензенти Guardian назвали серіал "виснажливим і повторюваним". Навіть якісна акторська гра не змогла врятувати від тривалої та затягнутої справи, яка набридає глядачеві через постійні повтори. На думку критиків, це кіно мало б стати багатогранним, але стало непослідовним. І навіть найкращі елементи серіалу не рятують ситуацію, а роблять гірше.



Сім'я Менендес у серіалі / Кадр з серіалу

Цікаво, що про серіал відгукнувся один із братів – Ерік Менендес. Його заяву опублікували через день після прем'єри.

"Я вважав, що вже минув той час, коли Лайла зображали брехливо і спотворено, створювали його карикатуру, що ґрунтується на жахливій і відвертій брехні, яку поширює серіал. Я можу лише вважати, що вони зробили це навмисно. Мені сумно усвідомлювати, що нечесне зображення Netflix трагедій, пов’язаних із нашим злочином, повернуло нас назад у часі, до епохи, коли обвинувачення будувало справу на системі переконань, що чоловіки не бувають жертвами сексуального насильства, і що чоловіки переживають травму зґвалтування інакше, ніж жінки", – додав Ерік Менендес.