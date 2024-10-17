"Історія провокативного митця": вийшов перший офіційний трейлер байопіку "Малевич"

Творці українсько-сербсько-італійсько-швейцарського байопіку "Малевич" представили перший офіційний трейлер стрічки. Фільм розповідає про життя і творчість Казимира Малевича, відомого авангардного художника і засновника руху супрематизму.

Режисеркою стрічки стала українка Дарія Онищенко. Трейлер "Малевича" вже можна переглянути на ютуб-каналі кінокомпанії 435 Films Distribution.

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Фільм заглиблюється у життя видатного художника Казимира Малевича, висвітлюючи ключові події від його знакової виставки "0.10" та суперництва з конструктивістом Владіміром Татліним до ролі викладача у Вітебській художній школі та роботи в Художньому інституті, коли 53-річний митець зобразив у своїх роботах Голодомор – подію, свідком якої він був на власні очі. Ця історична розповідь зіставляється з сучасним тлом російсько-української війни, що розпочалася у 2014 році.

На відміну від класичного поняття байопіку, "Малевич" не має чіткої, хронологічної структури. Стрічка складається з кількох сегментів, так званих "квадратів", кожен з яких якраз і фокусується на певному етапі життя художника.

Трейлер до фільму "Малевич": дивіться онлайн

Хто брав участь у роботі над стрічкою

"Малевича" створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Продюсерками стрічки стали Марі Каель, Анна Паленчук та Дар'я Онищенко, а мистецтвознавиця Тетяна Філевська виступила креативною продюсеркою. Серед копродюсерів ― представники Сербії, Італії та Швейцарії.

У фільмі були залучені актори театру імені Івана Франка, зокрема Віталій Ажнов, Христина Корчинська, Марина Кошкіна та Олександр Новіков, а також Олексій Горбунов та Ірма Вітовська-Ванца, Костянтин Темляк та Дарія Творонович.

Зйомки стрічки відбувалися вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зауважимо, українська прем'єра фільму "Малевич" відбудеться 1 листопада на кінофестивалі "Молодість". Відвідувачі матимуть можливість переглянути фільм, доторкнутися до реквізиту зі знімального майданчика та поспілкуватися з творцями стрічки. У широкий прокат фільм вийде навесні 2025 року.