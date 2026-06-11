Гріша Решетник і Пилип Коляденко стали голосами героїв культового мультфільму "Історії іграшок"

Disney та Pixar представляють новий розділ культової анімаційної франшизи – "Історія іграшок 5". До українського дубляжу стрічки долучилися телеведучий Григорій Решетнік та музикант Пилип Коляденко.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про озвучення стрічки. Крім того, представимо трейлер та поділимось, що відомо про героїв нового розділу культової історії.

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Гріша Решетник і Пилип Коляденко озвучили мультфільм "Історії іграшок": подробиці

Для Григорія Решетніка участь у новій частині стане поверненням до вже знайомої ролі. Телеведучий знову озвучить тата Бонні – персонажа, якому він подарував свій голос у попередніх фільмах франшизи.

До команди дубляжу також приєднався музикант, продюсер та засновник творчої спілки Phil It Пилип Коляденко. Для нього це перший досвід участі у дубляжі анімацій.

Про що буде "Історія іграшок" цього разу?

У новому розділі культової історії Базз, Вуді, Джессі та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею – Ліліпад, високотехнологічним планшетом у формі жабки, що перевертає їхній світ догори дриґом.

"Історія іграшок 5": дивіться трейлер онлайн

Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднатися, щоб врятувати улюблений світ дитинства. Тим часом до команди приєднується новий кумедний герой – Сухоштанько – іграшка, що має привчати малюків до горщика.

Хто ще працює над анімаційною стрічкою?

Режисерами стрічки стали Ендрю Стентон – один із творців франшизи "Історія іграшок", режисер "ВОЛЛ-І", "У пошуках Немо" та "У пошуках Дорі" – та Кенна Гарріс, відома за короткометражною анімацією "Чао, Альберто".

До саундтреку фільму увійшла оригінальна пісня "I Knew It, I Knew You" у виконанні Тейлор Свіфт. Також до роботи над музикою повернувся володар премії Оскар Ренді Ньюман.

Дивіться "Історію іграшок 5" у кінотеатрах з 18 червня.