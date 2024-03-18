Бліндар зізнався, що має намір показати військовим фільм "Я", "Побєда" і Берлін", який знятий за мотивами книги Скрябіна. А також актор поділився, як саме зараз допомагає нашим захисникам.

Дивіться також Найгучніші перемоги та провали року: які фільми треба переглянути, а які – не варті вашої уваги

Іван Бліндар зізнався, чи готовий іти на фронт

Актор зазначив, що у нього є велике бажання навчитись управляти дронами. Крім того, Іван успішно пройшов курс з тактичної медицини й вже має навички накладання турнікета.

Хлопці (військові – Кіно 24) скинули мені навчальний курс з дронів, однокласник передав пульт, я вже буду собі вчитись потрошку. Ліпше знати й не використати, ніж не знати й обіср*тись. Ще FPV хочу опанувати,

– розповів Бліндар.

Інтерв'ю Івана Бліндара: дивіться відео

За словами актора, який втілив роль Скрябіна у стрічці "Я, "Побєда" і Берлін", усі зараз повинні бути готові до війни. Відтак, він не планує ухилятися від відповідальності та готується до цього.

Зараз такі часи, що треба або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. І третього зараз не дано. Ну і треба жити максимально в цих паузах, поки ти донатиш, працюєш, вчишся воювати, чи воюєш. Важливо не забувати про життя,

зазначив Бліндар.

Актор розповів, що наразі активно підтримує наших захисників і займається конкретними запитами від них.

Іван Бліндар у фільмі "Я, Побєда і Берлін"

Головну роль у фільмі виконав актор з Івано-Франківська, Іван Бліндар, який і презентував стрічку у своєму рідному місті. На пресконференції він поділився своїми емоціями від роботи над стрічкою.

То був мій кумир. Особисто Кузьму не знав. Але я читав, слухав, дивився про нього. До зйомок у мене був понад місяць часу. Перелопатив всю музику, якою він надихався. З’їздив у Новояворівськ. Дружина Андрія, пані Світлана дала мені благословення, довіряла мені. Ми з нею довго говорили, вона мене "сканувала", дуже багато чого розповідала про Кузьму,

– поділився Іван.

Прем'єра комедії "Я, Побєда і Берлін", заснованої на однойменній повісті Скрябіна, була спочатку запланована на весну 2022 року. Однак через початок російського вторгнення її довелося перенести.

Сюжет фільму розгортається в лихі 1990-ті роки й стосується молодого музиканта Кузьми, який за три дні до виступу вирушає разом зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді.

Йому треба знайти колекціонера, готового обміняти автомобіль на шестисотий Мерседес. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій машині, а хлопцям з групи – встигнути на виступ.

Попри те, що з перших хвилин поїздки все йшло не за планом, пригода допомагає героям знайти справжнє призначення.

"Я, Побєда і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм пройнятий фірмовим гумором та включає багато кавер-версій відомих пісень Кузьми Скрябіна у виконанні українських зірок. Тому не зволікайте, а хутчіше вирушайте до кінотеатру з друзями.