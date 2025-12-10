Укр Рус
10 грудня, 13:40
2

Вважався зниклим безвісти: на фронті загинув український актор Іван Кононенко

Ольга Паньків
Основні тези
  • Український актор Іван Кононенко загинув на фронті, його поховали в Києві 9 грудня 2025 року.
  • Іван був відомий ролями в серіалах і фільмах, а також був спортсменом і військовослужбовцем, що захищав Україну з весни 2022 року.

На фронті загинув український актор Іван Кононенко. Глядачі можуть знати його за ролями в серіалах "Слуга народу", "Кріпосна" та інших.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з питань кіно.

На фронті загинув Іван Кононенко

Іван Кононенко був актором, військовослужбовцем і спортсменом. Він тривалий час вважався зниклим безвісти на Курському напрямку. Однак 9 грудня 2025 року 42-річного актора поховали в Києві. Трагічну новину про його загибель підтвердила сестра. 

Редакція 24 Каналу висловлює щиру вдячність Івану Кононенку за його громадянську позицію та жертовність у боротьбі за перемогу України над російським агресором.

Що відомо про Івана Кононенка?

Відомо, що Іван став на захист України ще навесні 2022 року. Окрім акторської діяльності, він був спортсменом – призером і переможцем численних змагань із важкої атлетики. Також Іван був дотичний до українського кінематографа. 

Глядачі можуть знати його з таких проєктів: 

  • "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
  • "Слуга народу"
  • "Кріпосна"
  • "Перші ластівки"
  • "Скажене весілля"
  • "Київ вдень та вночі"
  • "Реальна містика"
  • "Дозор",
  • "Вересень",
  • "Карась" та інших.

Крім того, Іван Кононенко знімався в рекламних проєктах.