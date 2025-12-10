Вважався зниклим безвісти: на фронті загинув український актор Іван Кононенко

На фронті загинув український актор Іван Кононенко. Глядачі можуть знати його за ролями в серіалах "Слуга народу", "Кріпосна" та інших.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з питань кіно.

Радимо Фільм "Ти – космос" приголомшив касовими зборами: про яку суму йдеться

На фронті загинув Іван Кононенко

Іван Кононенко був актором, військовослужбовцем і спортсменом. Він тривалий час вважався зниклим безвісти на Курському напрямку. Однак 9 грудня 2025 року 42-річного актора поховали в Києві. Трагічну новину про його загибель підтвердила сестра.

Редакція 24 Каналу висловлює щиру вдячність Івану Кононенку за його громадянську позицію та жертовність у боротьбі за перемогу України над російським агресором.

Що відомо про Івана Кононенка?

Відомо, що Іван став на захист України ще навесні 2022 року. Окрім акторської діяльності, він був спортсменом – призером і переможцем численних змагань із важкої атлетики. Також Іван був дотичний до українського кінематографа.

Глядачі можуть знати його з таких проєктів:

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

"Слуга народу"

"Кріпосна"

"Перші ластівки"

"Скажене весілля"

"Київ вдень та вночі"

"Реальна містика"

"Дозор",

"Вересень",

"Карась" та інших.

Крім того, Іван Кононенко знімався в рекламних проєктах.